Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке Общество

В здании бывшего кафе "Аквариум" на Большой Покровской улице может появиться региональный информационный центр ТАСС.

Как пишет "Ъ-Приволжье", о планах открыть к 4 ноября в Нижнем Новгороде представительство агентства, которое будет работать на Приволжский федеральный округ, ранее сообщил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников.

По данным издания, региональные власти подключились к поиску подходящих помещений и предложили агентству несколько локаций, в том числе бывший "Аквариум", расположенный на территории Института филологии и журналистики ННГУ.

Изначально университет собирался разместить в "стекляшке" собственный пресс-центр и учебные аудитории, в конце 2025-го озвучивались планы о создании культурного центра с музейным пространством культурный центр с музейным пространством. Разговоры о реконструкции ведутся не один год. В 2024 году объект включили в программу капремонта с федеральным софинансированием, летом выполнили внешнюю отделку, а на ремонт внутри помещения средства должны поступить в этом году.

По данным издания, если к осени объект удастся отремонтировать, то эти площади сможет занять информцентр ТАСС. В ИФИЖ ННГУ не возражают против такого варианта и рассчитывают на сотрудничество с агентством в сфере обучения, стажировок и трудоустройства будущих журналистов.

При этом бывшее кафе — лишь один из рассматриваемых вариантов. С учетом сложности и стоимости ремонта власти не исключают, что для ТАСС подберут другое помещение.

