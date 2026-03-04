Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
04 марта 2026 17:10
Эксклюзив
Три новых общественных туалета установят в Нижнем Новгороде в 2026 году
04 марта 2026 16:52
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке
04 марта 2026 16:33
Юрий Станкевич проверил состояние школы и поликлиники в Советском районе Нижнего Новгорода
04 марта 2026 15:14
Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"
04 марта 2026 15:00
Проект "Волонтеры 800" впервые открывает набор для подростков от 14 лет
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
04 марта 2026 14:23
Молодежно-семейный центр "Манеж" приглашает нижегородских родителей на встречи с психологами
04 марта 2026 14:19
Нижегородцев предупредили о вредителях в праздничных букетах к 8 Марта
04 марта 2026 14:15
Творческую молодежь Нижегородской области приглашают проявить свои таланты на областном фестивале "Студвесна"
04 марта 2026 13:49
"Солар" выявил лидеров по заражениям вредоносным ПО в 2025 году
Общество

Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе "Аквариум" на Покровке

04 марта 2026 16:52 Общество
Информцентр ТАСС может открыться в бывшем кафе Аквариум на Покровке

В здании бывшего кафе "Аквариум" на Большой Покровской улице может появиться региональный информационный центр ТАСС.

Как пишет "Ъ-Приволжье", о планах открыть к 4 ноября в Нижнем Новгороде представительство агентства, которое будет работать на Приволжский федеральный округ, ранее сообщил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников. 

По данным издания, региональные власти подключились к поиску подходящих помещений и предложили агентству несколько локаций, в том числе бывший "Аквариум", расположенный на территории Института филологии и журналистики ННГУ.

Изначально университет собирался разместить в "стекляшке" собственный пресс-центр и учебные аудитории, в конце 2025-го озвучивались планы о создании культурного центра с музейным пространством культурный центр с музейным пространством. Разговоры о реконструкции ведутся не один год. В 2024 году объект включили в программу капремонта с федеральным софинансированием, летом выполнили внешнюю отделку, а на ремонт внутри помещения средства должны поступить в этом году.  

По данным издания, если к осени объект удастся отремонтировать, то эти площади сможет занять информцентр ТАСС. В ИФИЖ ННГУ не возражают против такого варианта и рассчитывают на сотрудничество с агентством в сфере обучения, стажировок и трудоустройства будущих журналистов.

При этом бывшее кафе — лишь один из рассматриваемых вариантов. С учетом сложности и стоимости ремонта власти не исключают, что для ТАСС подберут другое помещение.

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья. 

Вузы Журналистика ННГУ
