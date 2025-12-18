В Нижегородской области в четвёртый раз вручили премию "Журналист года" Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области состоялась церемония вручения премии "Журналист года" (18+), которая прошла в четвёртый раз и во второй раз включала присвоение почётного звания "Заслуженный журналист Нижегородской области". В числе лауреатов — представители различных региональных СМИ, в том числе журналисты НОИЦ.

"Настоящая журналистика - это всегда только про правду. И я рад, что в Нижегородской области много талантливых, неравнодушных профессионалов, которые создают информационный облик региона честно, с душой, непредвзято", - отметил глава региона в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, профессия журналиста требует не только таланта, но и полной самоотдачи, дисциплины, а также готовности трудиться круглосуточно. Он подчеркнул, что, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, нейросети не способны заменить настоящего журналиста. Технологии могут быть полезны, в том числе в творческой работе, однако они не способны вызвать собеседника на откровенный разговор или эмоционально пережить материал, как это делает человек.

Глеб Никитин отметил, что награды получили те, кто не только освещает события, но и активно участвует в жизни региона, помогает в решении важных вопросов и вносит вклад в развитие Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин стал лауреатом премии имени Юлиана Семенова (18+).