НГАТУ ищет подрядчика для проекта капремонта общежития №5

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

НГАТУ имени Л.Я. Флорентьева объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта общежития №5. Об этом сообщается на сайте госузакупок.

Начальная цена контракта составляет 5,2 млн рублей. Приступить к исполнению подрядчик должен с 2 марта 2026 года (но не ранее даты подписания договора), завершить работу - 30 декабря 2026 года.

Общежитие находится на проспекте Гагарина, 97. Оно было построено в 1966 году. Это пятиэтажное бескаркасное здание с цокольным этажом. Общая площадь составляет 5689,8 кв. м, строительный объем — 20 885 кубометров, высота — 17 метров. В техзадании указано, что здание имеет значительный физический и моральный износ, а инженерные системы находятся в ветхом состоянии.  

Подрядчику предстоит провести полное техническое обследование здания и всех инженерных сетей. В перечне — фундаменты (с устройством не менее пяти шурфов), стены, перекрытия, лестницы, крыша и кровля. Также проверят системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения и связи.  

Необходимо выполнить обмерные работы, зафиксировать дефекты, провести расчеты несущей способности конструкций и подготовить техническое заключение. Все сопутствующие расходы, включая возможные геологические и лабораторные исследования, подрядчик должен будет взять на себя.  

Проектная документация должна предусматривать ремонт и усиление фундаментов, стен, перекрытий и лестниц, замену или модернизацию инженерных систем, ремонт фасада (кроме центрального входа), крыши, окон и дверей. Также требуется разработать дизайн-проект с 3D-визуализацией общественных пространств. Оборудование должно соответствовать действующим нормам и иметь класс энергоэффективности не ниже А.  

Добавим, что 16 февраля 2026 года на сайте госзакупок появилась информация о расторжении в одностороннем порядке контракта с казанской компанией "Центр экспертизы и геоизысканий". Договор на 49,2 млн рублей был заключен 20 декабря 2024 года и касался обследования и подготовки проектной документации для капремонта общежитий №1 и №2, а также главного корпуса вуза. В качестве основания для расторжения указано, что подрядчик не предоставил техническую документацию в соответствии с условиями договора.

Напомним, в начале октября 2025 года, родители студентов пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на плесень в общежитии №2. В ноябре в вузе отчитались, что в душевых провели обработку от грибка и плесени, также там сделали косметический ремонт.

Ремонт общежитий также стал одним из эпизодов уголовного дела в отношении бывшего ректора Игоря Воротникова. По версии следствия, он распорядился отремонтировать комнаты, которые находились в нормальном состоянии и предназначались для его проживания с семьей, тогда как помещения студентов, нуждавшиеся в ремонте, обновления не получили. Часть работ оплачена не была, из‑за чего строительной компании причинен ущерб более 900 тысяч рублей.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы капремонт НГАТУ
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
