ННГУ планирует создать культурный центр на Покровке к концу 2026 года

Работы по созданию культурного пространства в здании бывшего кафе "Аквариум" на Большой Покровской улице планируется завершить до конца 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ННГУ имени Лобачевского.
Разговоры о приспособлении здания, находящегося в федеральной собственности, под нужды университета ведутся не первый год. В 2024 году Миннауки и образования РФ показали проектно-сметную документацию по обновлению объекта по адресу Университетский переулок,9. Здание включили в программу капремонта с условием софинансирования со стороны федерального ведомства.
Летом 2024 года была выполнена внешняя отделка здания на Покровке, а на внутреннюю вузу требовались дополнительные средства. Сообщалось, что в реконструированном здании откроется выставочный центр, коворкинг и офисные помещения.
В марте 2025 года выяснилось, что вуз получит федеральные средства на задуманное. Правда, точная сумма не называлась.
И вот 24 декабря на заседании Ученого совета ННГУ ректор Олег Трофимов заявил, что на Покровке будет создан культурный центр с музейным пространством. "Это знаковый проект в рамках третьей миссии университета", - подчеркнул он.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за подробностями в пресс-службу университета. Там сказали, что деньги на завершение ремонта в бывшем "Аквариуме" будут выделены в следующем году.
"До конца 2026 года все работы должны быть завершены", - добавили там.
