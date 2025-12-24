Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
ННГУ планирует создать культурный центр на Покровке к концу 2026 года

ННГУ планирует создать культурный центр на Покровке к концу 2026 года

Работы по созданию культурного пространства в здании бывшего кафе "Аквариум" на Большой Покровской улице планируется завершить до конца 2026 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в пресс-службе ННГУ имени Лобачевского. 

Разговоры о приспособлении здания, находящегося в федеральной собственности, под нужды университета ведутся не первый год. В 2024 году Миннауки и образования РФ показали проектно-сметную документацию по обновлению объекта по адресу Университетский переулок,9. Здание включили в программу капремонта с условием софинансирования со стороны федерального ведомства. 

Летом 2024 года была выполнена внешняя отделка здания на Покровке, а на внутреннюю вузу требовались дополнительные средства. Сообщалось, что в реконструированном здании откроется выставочный центр, коворкинг и офисные помещения. 

В марте 2025 года выяснилось, что вуз получит федеральные средства на задуманное. Правда, точная сумма не называлась.

И вот 24 декабря на заседании Ученого совета ННГУ ректор Олег Трофимов заявил, что на Покровке будет создан культурный центр с музейным пространством. "Это знаковый проект в рамках третьей миссии университета", - подчеркнул он. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за подробностями в пресс-службу университета. Там сказали, что деньги на завершение ремонта в бывшем "Аквариуме" будут выделены в следующем году. 

"До конца 2026 года все работы должны быть завершены", - добавили там. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

