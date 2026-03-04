Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
04 марта 2026 08:05
Выдачу грантов нижегородским вузам поставили на паузу до 2027 года
26 февраля 2026 18:24
Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья
26 февраля 2026 13:00
Эксперты предложили дополнить программу развития Нижегородской области
24 февраля 2026 13:58
НГТУ показал Евгению Люлину "коботов": рассказываем, кто такие
20 февраля 2026 19:51
Нижегородские ученые нашли новые особенности принятия решений мозгом
18 февраля 2026 08:00
Нижегородские ученые разработали метод создания высокопрочных имплантатов
17 февраля 2026 18:48
Импортозамещающая установка для литья полиуретанов введена в эксплуатацию в Нижегородской области
17 февраля 2026 18:28
Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее
16 февраля 2026 12:00
Школьник из Заволжья стал победителем всероссийского конкурса "Наука. Территория героев"
13 февраля 2026 12:05
Спикер ЗСНО Люлин и ректор НГТУ Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве
Наука

Выдачу грантов нижегородским вузам поставили на паузу до 2027 года

04 марта 2026 08:05 Наука
Выдачу грантов нижегородским вузам поставили на паузу до 2027 года

Правительство Нижегородской области временно прекратило предоставление грантов высшим учебным заведениям на развитие научных исследований. Ограничение будет действовать до 1 января 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Ранее финансирование осуществлялось в виде субсидий из регионального бюджета. Средства направлялись на поддержку научной деятельности, реализуемой на базе вузов или с их участием.

Получателями грантов выступали три крупнейших университета области: ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева и Мининский университет.

Выделяемые средства предназначались для выполнения программ развития в рамках федерального проекта "Приоритет-2030". Вузы могли использовать их на выплату зарплаты сотрудникам, повышение квалификации и обучение, приобретение оборудования, организацию научных мероприятий, проведение ремонта и другие связанные с развитием направления расходы.

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Вузы Гранты Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных