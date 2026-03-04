Выдачу грантов нижегородским вузам поставили на паузу до 2027 года Наука

Правительство Нижегородской области временно прекратило предоставление грантов высшим учебным заведениям на развитие научных исследований. Ограничение будет действовать до 1 января 2027 года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

Ранее финансирование осуществлялось в виде субсидий из регионального бюджета. Средства направлялись на поддержку научной деятельности, реализуемой на базе вузов или с их участием.

Получателями грантов выступали три крупнейших университета области: ННГУ имени Лобачевского, НГТУ имени Алексеева и Мининский университет.

Выделяемые средства предназначались для выполнения программ развития в рамках федерального проекта "Приоритет-2030". Вузы могли использовать их на выплату зарплаты сотрудникам, повышение квалификации и обучение, приобретение оборудования, организацию научных мероприятий, проведение ремонта и другие связанные с развитием направления расходы.

Ранее сообщалось, что шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья.