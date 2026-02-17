Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Общество

ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках

17 февраля 2026 16:00 Общество
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области намерены обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с призывом ускорить принятие законопроектов, регулирующих ликвидацию несанкционированных свалок и обращение со строительными отходами. Этот вопрос обсуждался на заседании комитета по экологии 17 февраля, передает НИА "Нижний Новгород". 

Как отметил председатель комитета Владислав Атмахов, речь о двух проектах законов, которые вносят изменения в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и другие нормативно-правовые акты.

Атмахов подчеркнул, что проблема несанкционированных свалок в регионе стоит остро. По данным на 31 декабря 2024 года в Нижегородской области их насчитывалось 277. В течение 2025 года удалось ликвидировать 152 свалки, однако нередко возникают разногласия по поводу того, кто конкретно должен заниматься их уборкой.

Сегодня депутаты сошлись во мнении, что проект обращения к Госдуме требует доработки. В частности, необходимо дополнить документ конкретными данными о том, каким образом предлагаемые изменения в законодательстве помогут улучшить ситуацию с ликвидацией свалок. Повторное рассмотрение проекта обращения запланировано на ближайшую неделю, после чего он будет вынесен на заседание комитета, а затем и на заседание Заксобрания.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года в Нижнем Новгороде ликвидировали девять крупных свалок. Кроме того, по решению суда на 45 суток закрыли мусорный полигон в Кстовском районе. 

Госдума Свалки Экология
