Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
29 октября 2025 18:43
Олег Трофимов: сокращение платных мест — путь к повышению качества образования
03 октября 2025 20:16
Люлин: "Россия готова к диалогу с Западом, но с учетом наших национальных интересов"
23 сентября 2025 16:26
Юрий Станкевич: ""Отработал – уехал". Именно такого подхода к привлечению в Россию мигрантов требуют наши граждане"
25 сентября 2025 13:13
Максим Лубяной: "Не уверен, что виноваты только ученики и родители"
25 сентября 2025 13:11
Андрей Чугунов: "Комиссия станет первым шагом к защите учителей"
02 октября 2025 18:03
Евгений Семенов: "Нижегородская область - "гуманитарный инвестор" для Абхазии"
10 октября 2025 15:45
Андрей Чугунов: "Эффект положительной обратной связи в Нижегородской области растёт"
10 октября 2025 15:33
Евгений Семенов: "KPI губернатора отражает политический капитал региона"
02 октября 2025 17:19
Андрей Самсонов: "Нижегородская область усилит влияние на Абхазию"
03 октября 2025 17:54
Екатерина Лебедева: “Уроки прошлого напоминают, как важно единство тыла и фронта”
10 марта 2026 15:37
Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве"
10 марта 2026 15:33
Евгений Чинцов: "Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы"
10 марта 2026 14:14
Нижегородского сенатора Дмитрия Краснова включили в комитет СФ по обороне
10 марта 2026 13:24
Глеб Никитин сохранил пятое место в рейтинге влияния губернаторов РФ
10 марта 2026 12:44
Юрий Станкевич: "Последние кадровые решения - последовательный шаг по усилению управленческой команды Нижегородской области"
07 марта 2026 19:48
Что известно о новом замгубернатора Нижегородской области Сергее Половникове
07 марта 2026 19:03
Глеб Никитин решил назначить новым замом Сергея Половникова
07 марта 2026 18:39
Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области
07 марта 2026 11:11
Павел Солодкий: "Уровень заинтересованности органов власти в конструктивном диалоге сегодня высок, как никогда"
06 марта 2026 18:03
Станислав Прокопович: "Второе дыхание" трамвая станет важным компонентом транспортной системы Нижегородской агломерации"
Политика

Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве"

10 марта 2026 15:37
Василий Суханов: Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов прокомментировал структурные изменения в правительстве региона.

«Губернатор Глеб Никитин выбрал абсолютно правильный момент для проведения структурных изменений в правительстве Нижегородской области. Я полностью их поддерживаю. С одной стороны, в регионе, как и во всей России, сформирован пакет антикризисных мер, которые работают эффективно. С другой - жизнь и объективная реальность ставят перед регионом новые вызовы, формируют потребности, в том числе перед экономическим блоком. Эти изменения продиктованы тем, что поменялась сама жизнь», - сказал Василий Суханов.

07 марта 2026 19:03
Глеб Никитин решил назначить новым замом Сергея Половникова
07 марта 2026 18:39
Андрей Гнеушев станет первым замгубернатора Нижегородской области
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
