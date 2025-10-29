Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве" Политика

Председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов прокомментировал структурные изменения в правительстве региона.

«Губернатор Глеб Никитин выбрал абсолютно правильный момент для проведения структурных изменений в правительстве Нижегородской области. Я полностью их поддерживаю. С одной стороны, в регионе, как и во всей России, сформирован пакет антикризисных мер, которые работают эффективно. С другой - жизнь и объективная реальность ставят перед регионом новые вызовы, формируют потребности, в том числе перед экономическим блоком. Эти изменения продиктованы тем, что поменялась сама жизнь», - сказал Василий Суханов.