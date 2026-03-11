Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
11 марта 2026 13:04 Спорт
Озвучены итоги Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет

Фото: минспорта Нижегородской области

В Нижнем Новгороде на стадионе «Труд» прошел финал Всероссийских соревнований по конькобежному спорту среди юношей и девушек 12-13 лет «Серебряные коньки». Масштабные спортивные состязания прошли в соответствии с целями и задачами государственной программы «Спорт России».

Всего на старт вышли 150 сильнейших юных спортсменов из 27 регионов Российской Федерации. Отбор участников проводился поэтапно в четырех крупных зонах страны: Центр, Запад, Восток и Дальний Восток. Прошедшие отборочные соревнования позволили выявить лучшие команды спортсменов из разных уголков России, которые получили право бороться за звание победителя всероссийского турнира.

«Ежегодный турнир «Серебряные коньки» уже давно стал эффективным инструментом для выявления новых талантов среди юных конькобежцев, а также для укрепления традиций российского спорта и развития физической культуры школьников. В этом году финал состязаний принял Нижний Новгород, и это большая честь для региона. Особо отмечу, что победителям удалось обновить рекорды катка нашего стадиона «Труд», – отметил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло.

На дистанции 500 м новый рекорд катка с результатом 44,75 секунды установила Арина Аксёнова, Ирина Гаврюшкина обновила новый рекорд катка на дистанции 1000 м, показав результат 1 минута 31,47 секунды.

Двойной рекорд катка обновил победитель соревнований Станислав Курятников: дистанцию 500 м он преодолел за 41,72 секунды, а дистанцию 1000 м – за 1 минуту 28,38 секунды.

В командном первенстве среди субъектов РФ первое место занял Санкт-Петербург (2014 очков), второе – Челябинская область (1473 очка), третье – Иркутская область (1315 очков).

Соревнования прошли на стадионе «Труд», на льду которого свои первые шаги в конькобежном спорте делали ныне заслуженные мастера спорта, призеры Олимпийских игр 2018-го и 2022 года Наталья Дворникова (Воронина), Сергей Трофимов, призер чемпионатов мира Дарья Качанова.

Напомним, государственную программу «Спорт России» запустили с 2025 года, чтобы сделать спорт популярнее и улучшить качество жизни людей. Благодаря программе появляется все больше возможностей для занятий спортом: строят стадионы и площадки с тренажерами, проводят спортивно-массовые мероприятия, возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Кроме того, развивается детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО.

