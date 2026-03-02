Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Спорт

Директор ХК "Старт" объяснил причины отмены матча с "Кузбассом"

02 марта 2026 18:00 Спорт
Директор ХК Старт объяснил причины отмены матча с Кузбассом

Фото: ХК "Старт"

В хоккейном клубе "Старт" объяснили, почему не состоялся третий матч четвертьфинальной серии чемпионата России против "Кузбасса", запланированный на 1 марта.

Директор клуба и стадиона "Труд" Юрий Ерофеев принес извинения болельщикам и отметил, что в клубе понимают, насколько важной была эта встреча.

По его словам, внештатная ситуация возникла еще 27 февраля. На стадионе обнаружили разгерметизацию полевых трубопроводов, из‑за чего произошла утечка хладоносителя.

Чтобы не допустить экологических последствий и соблюсти требования безопасности, специалисты сразу остановили работу холодильных установок. При этом накануне игры, 28 февраля, лед соответствовал всем нормам. На арене прошли тренировки "Старта" и "Кузбасса", занятия конькобежцев и массовое катание. Жалоб на качество покрытия не было.

"Полноценный ремонт и устранение данной разгерметизации технически возможно провести только с наступлением устойчивой сухой и теплой погоды, что является объективным и непреодолимым на данный момент обстоятельством", - отметил Ерофеев.

Руководство стадиона пообещало принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась, и уже проводит детальный разбор случившегося. Сейчас команда продолжает тренироваться и готовится к Кубку Федерации хоккея с мячом России.

Напомним, скорее всего "Старт" ждет техническое поражение. Окончательное решение по ситуации примет дирекция по проведению соревнований ФХМР в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что хоккеисты "Чайки" обыграли "Снежных Барсов" со счетом 5:1. 

