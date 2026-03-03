Нижегородский "Старт" оштрафовали на 100 000 рублей за отмененный матч

Фото:
Контрольно-дисциплинарный комитет вынес решение по отмененному матчу четвертьфинальной серии плей-офф между "Стартом" и "Кузбассом", который должен был пройти 1 марта.
Встреча не состоялась из-за неудовлетворительного состояния ледового покрытия.
Напомним, на стадионе "Труд" выявили разгерметизацию полевых трубопроводов, что привело к утечке хладоносителя и сделало проведение встречи невозможным.
По итогам разбирательства нижегородскому "Старту" засчитано техническое поражение. Также клуб оштрафовали на 100 000 рублей.
Кемеровский "Кузбасс" получил техническую победу и вышел в полуфинал.
Ранее сообщалось, что "Чайка" разгромила "Снежных Барсов" со счетом 5:1.
