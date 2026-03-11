Эксклюзив
Инвентаризацию контейнерных площадок проведут в Нижегородской области
11 марта 2026
Инвентаризацию контейнерных площадок проведут в Нижегородской области

Инвентаризацию контейнерных площадок проведут в Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министерство экологии Нижегородской области намерено проверить состояние и оснащенность контейнерных площадок. Решение об инвентаризации приняли по итогам выездной проверки, организованной после обращений жителей в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в рейде участвовали первый заместитель министра экологии и природных ресурсов региона Артём Бафанов, председатель комитета Заксобрания по экологии Владислав Атмахов и представители регионального оператора ООО "Нижэкология-НН". Они осмотрели площадки по адресам, на которые чаще всего жаловались горожане.

Среди основных причин сбоев вывоза отходов названы припаркованные у площадок автомобили и нерасчищенные от снега проезды. В министерстве подчеркивают, что ситуация во многом связана с аномальными погодными условиями и носит временный характер.

В ходе совещания решено оценить, соответствует ли количество контейнеров установленным нормативам. Кроме того, власти рассматривают возможность изменения расположения отдельных площадок.

Речь идет прежде всего о местах, куда спецтехнике сложно подъехать, особенно в период неблагоприятной погоды. В рамках инвентаризации будут прорабатывать варианты переноса таких площадок, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ мусоровозов и своевременный вывоз отходов.

"Мы видим, что часть проблем связана не только с погодными условиями, но и с особенностями расположения контейнерных площадок",  — отметил Артем Бафанов.

Владислав Атмахов добавил, что главный показатель эффективности работы — это чистые контейнерные площадки и своевременно вывезенные отходы.

"Жители не должны вникать в технические сложности или погодные условия, их задача — увидеть результат. Именно поэтому любые проблемы нужно решать максимально оперативно, в прямом диалоге с министерством и регоператором", — сказал он.

В ведомстве добавили, что в период снегопадов сотрудники министерства работали в усиленном режиме, координируя действия регоператоров. Компании, в свою очередь, скорректировали графики и маршруты, организовали круглосуточную работу, включая выходные, и задействовали дополнительную технику.

"Сейчас активная работа регоператора ведется во всех районах города, задействована дополнительная техника. Отходы вывозятся ломовозами и самосвалами, на ряде площадок устанавливаются дополнительные емкости большого объема", — сообщил директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин.

В минэкологии напоминают: при несвоевременном вывозе отходов жители могут обратиться по телефону "Зелёного телефона" 8 (831) 433-22-11 или 8 800 200-99-25, на горячую линию регоператора 8 (831) 265-30-00, а также в официальную группу компании во "ВКонтакте". Все обращения фиксируются и передаются в работу специалистам.

Ранее сообщалось, что наибольшее число жалоб на вывоз мусора поступает из Приокского района. Компания "Нижэкология-НН" направила туда дополнительные силы, однако работе техники по-прежнему мешают нерасчищенные проезды. С какими еще сложностями столкнулись работники регоператора в условиях рекордной по количеству снега зимы можно прочитать в репортаже НИА "Нижний Новгород"

