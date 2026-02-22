Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
22 февраля 2026 12:20
Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе
22 февраля 2026 09:40
Пропавшего больше двух недель назад учителя ищут в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:30
Непогода спровоцировала дефицит топлива в Нижегородской области
22 февраля 2026 09:10
Житель Нижегородской области Анатолий Бородинов погиб в зоне СВО
22 февраля 2026 09:00
Нижегородские восьмиклассники останутся без обществознания с 1 сентября
22 февраля 2026 08:52
Главврач Коммунарки обсудил с нижегородцами будущее медицины
22 февраля 2026 08:34
21 сотрудника 422-го военного госпиталя наградили накануне Дня защитника Отечества
22 февраля 2026 08:19
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Нижнего Новгорода
22 февраля 2026 08:00
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде: полный список
21 февраля 2026 17:59
Андрей Гнеушев вручил нижегородцам медали "Отец солдата" в преддверии 23 Февраля
Общество

Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе

22 февраля 2026 12:20 Общество
Снег и узкие дворы: директор Нижэкологии-НН вышел в рейс на мусоровозе

Фото: "Нижэкология-НН"

Директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин лично вышел в рейс на мусоровозе в Нижнем Новгороде. Таким образом глава компании по обращению с отходами решил на практике оценить сложности, с которыми ежедневно сталкиваются водители и грузчики.

Андрей Паршин отработал смену в Нижегородском районе, проехав более 25 контейнерных площадок. По его словам, это была не проверка, а полноценная работа по вывозу отходов.

Во время рейса пришлось маневрировать в узких дворах, буксовать на нерасчищенных от снега дорогах и вместе с грузчиками вытаскивать 150-килограммовые баки, утопленные в снегу.

"Конечно, задача не из простых, но мы справляемся! Наши водители мусоровозов и грузчики работают на пределе своих сил", – отметил Паршин.

Во время смены директор также заехал по адресу улица Суетинская, 5, откуда ранее поступали неоднократные обращения по поводу вывоза отходов.

"Контейнеры чистые, отходы вывезены. В конце смены понимаешь, что своими руками делаешь свой город чище!" - поделился руководитель. 

Говоря о текущей ситуации, Паршин подчеркнул, что снегопады и сложные погодные условия существенно повлияли на деятельность регионального оператора. Из-за несвоевременной уборки снега образуются значительные объемы отходов, поскольку мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам.

"Дорогу не расчистили после снегопада – все, мусоровоз уже не может проехать. А далее отходы начинают скапливаться. И к тому моменту, когда дороги расчищают, мы получаем двух-трехдневное скопление ТКО. Соответственно, вывезти его становится в разы тяжелее", – сказал он.

По словам главы компании-регоператора по вывозу ТКО, из-за увеличившихся объемов мусоровозы быстрее заполняются, а водителям приходится выполнять больше двух рейсов за смену. Сейчас для устранения навалов на линию выведена дополнительная техника, контейнерные площадки зачищаются совместно с ДУКами.

"Работаем по максимуму, задействовав все ресурсы!" – заключил Андрей Паршин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мусор Нижэкология-НН ТКО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных