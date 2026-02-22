Снег и узкие дворы: директор "Нижэкологии-НН" вышел в рейс на мусоровозе Общество

Фото: "Нижэкология-НН"

Директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин лично вышел в рейс на мусоровозе в Нижнем Новгороде. Таким образом глава компании по обращению с отходами решил на практике оценить сложности, с которыми ежедневно сталкиваются водители и грузчики.

Андрей Паршин отработал смену в Нижегородском районе, проехав более 25 контейнерных площадок. По его словам, это была не проверка, а полноценная работа по вывозу отходов.

Во время рейса пришлось маневрировать в узких дворах, буксовать на нерасчищенных от снега дорогах и вместе с грузчиками вытаскивать 150-килограммовые баки, утопленные в снегу.

"Конечно, задача не из простых, но мы справляемся! Наши водители мусоровозов и грузчики работают на пределе своих сил", – отметил Паршин.

Во время смены директор также заехал по адресу улица Суетинская, 5, откуда ранее поступали неоднократные обращения по поводу вывоза отходов.

"Контейнеры чистые, отходы вывезены. В конце смены понимаешь, что своими руками делаешь свой город чище!" - поделился руководитель.

Говоря о текущей ситуации, Паршин подчеркнул, что снегопады и сложные погодные условия существенно повлияли на деятельность регионального оператора. Из-за несвоевременной уборки снега образуются значительные объемы отходов, поскольку мусоровозы не могут проехать к контейнерным площадкам.

"Дорогу не расчистили после снегопада – все, мусоровоз уже не может проехать. А далее отходы начинают скапливаться. И к тому моменту, когда дороги расчищают, мы получаем двух-трехдневное скопление ТКО. Соответственно, вывезти его становится в разы тяжелее", – сказал он.

По словам главы компании-регоператора по вывозу ТКО, из-за увеличившихся объемов мусоровозы быстрее заполняются, а водителям приходится выполнять больше двух рейсов за смену. Сейчас для устранения навалов на линию выведена дополнительная техника, контейнерные площадки зачищаются совместно с ДУКами.

"Работаем по максимуму, задействовав все ресурсы!" – заключил Андрей Паршин.