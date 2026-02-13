Более 800 000 тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО Политика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область провел совещание по вопросам формирования экономики замкнутого цикла и совершенствования системы обращения с отходами в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда.

В обсуждении участвовали представители Федерального Собрания, руководство Минприроды России, ППК "Российский экологический оператор", заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, главы регионов округа, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил Дмитрий Патрушев, в ПФО ежегодно образуется около 20% всех твердых коммунальных отходов страны — более 8 млн тонн. С 2019 года здесь введено 75 объектов обращения с ТКО. Их суммарная мощность по обработке составляет около 3 млн тонн, по утилизации — свыше 800 тысяч тонн в год.

Вице-премьер подчеркнул, что для достижения поставленных задач (обеспечения стопроцентной сортировки отходов и снижения доли их захоронения до 50%) до 2030 года в ПФО необходимо построить еще 69 объектов обращения с отходами. Он обратил внимание на необходимость ускорения создания инфраструктуры.

Отдельной темой стала реализация задач по формированию экономики замкнутого цикла. В соответствии с указом президента России Владимир Путин к 2030 году в повторный оборот должно вовлекаться не менее четверти всех отходов.

По словам Дмитрия Патрушева, в ПФО ежегодно образуется более 100 млн тонн отходов всех видов — не только твердых коммунальных, но и промышленных, строительных, медицинских, а также отходов сельского и лесного хозяйства. При этом существующих мощностей для их утилизации пока недостаточно.

"Поэтому каждый субъект округа должен найти свою точку роста в данной сфере", — отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул важность сбалансированного развития перерабатывающих мощностей с учетом межрегионального дефицита и профицита по различным направлениям. По его словам, необходимо не только создавать новые объекты, но и обеспечивать эффективную загрузку действующих, выстраивая соответствующие логистические цепочки. В этой работе регионам будут содействовать Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор".

Напомним, что в ходе рабочей поездки Патрушев вместе с губернатором Глебом Никитиным осмотрели первый в регионе экопромышленный парк. Проект финансировался в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в нацпроект "Экологическое благополучие".

Кроме того, стороны провели совещание в Нижнем Новгороде, на котором обсудили развитие АПК.