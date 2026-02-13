На улице Горького возобновилось строительство метро
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
13 февраля 2026 21:08Более 800 000 тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО
13 февраля 2026 18:22Нижегородская область получит 5 млрд рублей на развитие сельских территорий
13 февраля 2026 17:55Заседание по взаимодействию ГУФСИН с властью прошло в Нижнем Новгороде
13 февраля 2026 16:17Заявки на участие в V сезоне программы "Лидеры Нижегородской области" принимаются до 5 марта
13 февраля 2026 13:02Люлин предложил масштабировать опыт внедрения "зелёной волны" на дорожную сеть региона
13 февраля 2026 11:05Глеб Никитин вошел в топ-20 самых упоминаемых губернаторов в январе
12 февраля 2026 17:41Глеб Никитин: "Госслужба – это возможность реализовать свою мечту"
12 февраля 2026 14:47Глеб Никитин представил стратегию развития цифрового образа Нижегородской области
12 февраля 2026 10:03Два нижегородских депутата удостоены госнаград
12 февраля 2026 09:30Владимир Путин наградил Андрея Гнеушева Орденом Дружбы
Политика

Более 800 000 тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО

13 февраля 2026 21:08 Политика
Более 800 000 тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в Нижегородскую область провел совещание по вопросам формирования экономики замкнутого цикла и совершенствования системы обращения с отходами в Приволжском федеральном округе. Об этом сообщили в пресс-службе зампреда.

В обсуждении участвовали представители Федерального Собрания, руководство Минприроды России, ППК "Российский экологический оператор", заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, главы регионов округа, в том числе губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил Дмитрий Патрушев, в ПФО ежегодно образуется около 20% всех твердых коммунальных отходов страны — более 8 млн тонн. С 2019 года здесь введено 75 объектов обращения с ТКО. Их суммарная мощность по обработке составляет около 3 млн тонн, по утилизации — свыше 800 тысяч тонн в год.

Вице-премьер подчеркнул, что для достижения поставленных задач (обеспечения стопроцентной сортировки отходов и снижения доли их захоронения до 50%) до 2030 года в ПФО необходимо построить еще 69 объектов обращения с отходами. Он обратил внимание на необходимость ускорения создания инфраструктуры.

Отдельной темой стала реализация задач по формированию экономики замкнутого цикла. В соответствии с указом президента России Владимир Путин к 2030 году в повторный оборот должно вовлекаться не менее четверти всех отходов.

По словам Дмитрия Патрушева, в ПФО ежегодно образуется более 100 млн тонн отходов всех видов — не только твердых коммунальных, но и промышленных, строительных, медицинских, а также отходов сельского и лесного хозяйства. При этом существующих мощностей для их утилизации пока недостаточно.

"Поэтому каждый субъект округа должен найти свою точку роста в данной сфере", — отметил он.

Вице-премьер также подчеркнул важность сбалансированного развития перерабатывающих мощностей с учетом межрегионального дефицита и профицита по различным направлениям. По его словам, необходимо не только создавать новые объекты, но и обеспечивать эффективную загрузку действующих, выстраивая соответствующие логистические цепочки. В этой работе регионам будут содействовать Минприроды России и ППК "Российский экологический оператор".

Напомним, что в ходе рабочей поездки Патрушев вместе с губернатором Глебом Никитиным осмотрели первый в регионе экопромышленный парк. Проект финансировался в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», который входит в нацпроект "Экологическое благополучие". 

Кроме того, стороны провели совещание в Нижнем Новгороде, на котором обсудили развитие АПК. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство РФ ТКО Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото со съемок третьего сезона Акушера в Нижнем Новгороде
10 февраля 2026 12:07Опубликованы фото со съемок третьего сезона "Акушера" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных