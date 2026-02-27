Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первую современную контейнерную площадку, изготовленную из материалов глубокой переработки полимерных отходов, установили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном министерстве экологии, инициатива стала практическим примером внедрения принципов экономики замкнутого цикла, при которой отходы получают вторую жизнь и используются для создания городской инфраструктуры.

Материалы для площадки произвела компания "Экотермогрупп" — резидент экопромышленного парка в Дзержинске. Предприятие занимается глубокой переработкой сложных полимерных отходов и выпуском современных материалов с заданными эксплуатационными характеристиками. Одно из ключевых направлений — производство полимерной лозы из переработанных пластиковых контейнеров, в том числе из полиэтилена высокой плотности. Материал отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет применять его в благоустройстве, строительстве, сельском хозяйстве и мебельной промышленности.

Технология предусматривает использование специальных модификаторов, которые дают возможность соединять разные виды пластика и восстанавливать свойства вторичного сырья. Такие добавки выпускает другой резидент экопромышленного парка — компания "Окапол". Благодаря этому в переработку вовлекаются даже те полимеры, которые ранее направлялись на захоронение.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин отметил, что внедрение инновационных материалов из вторичного сырья остается одним из приоритетов экологической политики региона. По его словам, пилотный проект показывает, что современные технологии переработки позволяют одновременно снижать нагрузку на окружающую среду и создавать долговечную инфраструктуру для благоустройства.

Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта "Экологическое благополучие" и нацелен на развитие экологичных решений в сфере благоустройства. В дальнейшем практику планируется распространить на другие муниципалитеты области.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи, ранее предусмотренные нацпроектом "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение ее комфортности для жизни: развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также поддержку экологического туризма и защиту редких видов животных.

Ранее сообщалось, что более 800 тысяч тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО.