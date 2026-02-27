Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 февраля 2026 15:45
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде
27 февраля 2026 14:16
Нижегородская область сохранила самую низкую инфляцию в ПФО
27 февраля 2026 12:12
Новый автобренд Volga открестился от сотрудничества с Geely
27 февраля 2026 09:28
Снос самовольной пристройки на Большой Печерской оценили в 9,8 млн рублей
27 февраля 2026 08:25
Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов
26 февраля 2026 18:50
Автоэксперт поддержал работу самозанятых в такси на своих машинах
26 февраля 2026 18:20
Егор Поляков: "Поддержка экспорта сейчас - самый мощный инструмент стимулирования экономики"
26 февраля 2026 17:27
Две высотки и офисный центр построят у бывшего здания Intel в Нижнем Новгороде
26 февраля 2026 17:21
Сосновский и Городецкий округа стали лидерами рейтинга муниципалитетов по качеству проведения ОРВ
26 февраля 2026 16:34
На 12% увеличится выработка на Борском стекольном заводе благодаря "Производительности труда"
Экономика

Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде

27 февраля 2026 15:45 Экономика
Первую контейнерную площадку из вторсырья установили в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Первую современную контейнерную площадку, изготовленную из материалов глубокой переработки полимерных отходов, установили в Нижнем Новгороде. Как сообщили в региональном министерстве экологии, инициатива стала практическим примером внедрения принципов экономики замкнутого цикла, при которой отходы получают вторую жизнь и используются для создания городской инфраструктуры.

Материалы для площадки произвела компания "Экотермогрупп" — резидент экопромышленного парка в Дзержинске. Предприятие занимается глубокой переработкой сложных полимерных отходов и выпуском современных материалов с заданными эксплуатационными характеристиками. Одно из ключевых направлений — производство полимерной лозы из переработанных пластиковых контейнеров, в том числе из полиэтилена высокой плотности. Материал отличается прочностью и устойчивостью к внешним воздействиям, что позволяет применять его в благоустройстве, строительстве, сельском хозяйстве и мебельной промышленности.

Технология предусматривает использование специальных модификаторов, которые дают возможность соединять разные виды пластика и восстанавливать свойства вторичного сырья. Такие добавки выпускает другой резидент экопромышленного парка — компания "Окапол". Благодаря этому в переработку вовлекаются даже те полимеры, которые ранее направлялись на захоронение.

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин отметил, что внедрение инновационных материалов из вторичного сырья остается одним из приоритетов экологической политики региона. По его словам, пилотный проект показывает, что современные технологии переработки позволяют одновременно снижать нагрузку на окружающую среду и создавать долговечную инфраструктуру для благоустройства. 

Проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта "Экологическое благополучие" и нацелен на развитие экологичных решений в сфере благоустройства. В дальнейшем практику планируется распространить на другие муниципалитеты области.

Напомним, с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Экологическое благополучие", который продолжает задачи, ранее предусмотренные нацпроектом "Экология". Он направлен на улучшение состояния окружающей среды и повышение ее комфортности для жизни: развитие инфраструктуры сортировки и переработки отходов, ликвидацию свалок и расчистку водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также поддержку экологического туризма и защиту редких видов животных.

Ранее сообщалось, что более 800 тысяч тонн отходов ежегодно утилизируется в ПФО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нацпроект Отходы Экология
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 16:00
Эксклюзив
ЗСНО попросит Госдуму ускорить принятие законов о свалках
13 февраля 2026 20:41
Патрушев посетил первый в Нижегородской области экопромышленный парк
24 января 2026 15:43
Нижегородцам напомнили о правильной утилизации просроченных лекарств
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных