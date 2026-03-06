Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
06 марта 2026 19:56
Мусоровозы буксуют в снегу: Приокский район стал проблемным по вывозу ТКО
06 марта 2026 19:48
Протоиерей рассказал, как поминать усопших в родительские субботы Великого поста
06 марта 2026 18:58
Эксперт-мониторинг событий с 27 февраля по 6 марта 2026 года от АНО "Минин-центр"
06 марта 2026 18:32
Андрей Воробьёв поблагодарил соцкоординаторов фонда "Защитники Отечества"
06 марта 2026 18:26
Двое нижегородцев вернулись из украинского плена 6 марта
06 марта 2026 17:47
Активисты "Единой России" поздравили нижегородок в преддверии 8 Марта
06 марта 2026 15:48
На Автозаводе запустили систему для поиска сосулек с помощью камер и ИИ
06 марта 2026 15:45
Артем Кавинов: "За всеми цифрами отчета стоят реальные изменения"
06 марта 2026 15:30
Нижегородские школы откроют прием заявлений в первые классы с 1 апреля
06 марта 2026 15:08
Почти на 14% сократилось число абортов в Нижегородской области
Общество

Мусоровозы буксуют в снегу: Приокский район стал проблемным по вывозу ТКО

06 марта 2026 19:56 Общество
Мусоровозы буксуют в снегу: Приокский район стал проблемным по вывозу ТКО

Фото: "Нижэкология-НН"

Региональный оператор "Нижэкология-НН", отвечающий за вывоз отходов в Нижнем Новгороде в феврале и начале марта сосредоточил значительные силы по вывозу отходов в Приокском районе. Именно отсюда поступает большинство обращений по поводу вывозу мусора. Причина — до сих пор не расчищенные дороги для мусоровозов. 

Проезды расчищены в основном под легковые автомобили, а мусоровозы проваливаются в снежную "кашу" и застревают. Если площадка расположена в тупике, транспорт даже не может туда заехать.

"Улицы Елисеева, Бонч-Бруевича, Пятигорская - дорога с виду почищена. Но я заезжаю, и машина сразу проваливается. Все, машина встает, начинаем откапываться. А к концу недели еще и подморозит", — говорит водитель мусороза. 

Из-за неочищенной дороги при подъеме в гору на улице Пятигорской забуксовал даже трактор. И таких адресов в Приокском районе много. Поэтому региональный оператор на протяжении последних двух месяцев дополнительно выводит на линию собственную снегоуборочную технику. Фактически компания была вынуждена совмещать вывоз отходов с расчисткой проездов к контейнерным площадкам, хотя обязанность по обеспечению свободного доступа лежит на собственниках контейнерных площадок — управляющих компаниях и ТСЖ. Это в свою очередь существенно увеличивает время вывоза отходов.

Ежедневно у регоператора в Приокском районе задействовано более 15 единиц техники — мусоровозы, ломовозы, бункеровозы, мультилифты, самосвалы и погрузчики. Силами оператора уже расчищены контейнерные площадки на улицах Сурикова, Терешковой, проспекте Гагарина, Вологдина, Елисеева, Пятигорской, Батумской, Широтной, 40 лет Октября, Анкудиновском шоссе, в микрорайоне Щербинки 1, а также на улицах Петровского, Кемеровской, Голованова, Жукова и Тропинина.

Регоператор выполняет свои обязательства по вывозу мусора в полном объеме, однако Приокский район в настоящее время остается одним из самых проблемных. 

Регоператор продолжает работу, задействовав все ресурсы.

