Мусоровозы буксуют в снегу: Приокский район стал проблемным по вывозу ТКО Общество

Фото: "Нижэкология-НН"

Региональный оператор "Нижэкология-НН", отвечающий за вывоз отходов в Нижнем Новгороде в феврале и начале марта сосредоточил значительные силы по вывозу отходов в Приокском районе. Именно отсюда поступает большинство обращений по поводу вывозу мусора. Причина — до сих пор не расчищенные дороги для мусоровозов.

Проезды расчищены в основном под легковые автомобили, а мусоровозы проваливаются в снежную "кашу" и застревают. Если площадка расположена в тупике, транспорт даже не может туда заехать.

"Улицы Елисеева, Бонч-Бруевича, Пятигорская - дорога с виду почищена. Но я заезжаю, и машина сразу проваливается. Все, машина встает, начинаем откапываться. А к концу недели еще и подморозит", — говорит водитель мусороза.

Из-за неочищенной дороги при подъеме в гору на улице Пятигорской забуксовал даже трактор. И таких адресов в Приокском районе много. Поэтому региональный оператор на протяжении последних двух месяцев дополнительно выводит на линию собственную снегоуборочную технику. Фактически компания была вынуждена совмещать вывоз отходов с расчисткой проездов к контейнерным площадкам, хотя обязанность по обеспечению свободного доступа лежит на собственниках контейнерных площадок — управляющих компаниях и ТСЖ. Это в свою очередь существенно увеличивает время вывоза отходов.

Ежедневно у регоператора в Приокском районе задействовано более 15 единиц техники — мусоровозы, ломовозы, бункеровозы, мультилифты, самосвалы и погрузчики. Силами оператора уже расчищены контейнерные площадки на улицах Сурикова, Терешковой, проспекте Гагарина, Вологдина, Елисеева, Пятигорской, Батумской, Широтной, 40 лет Октября, Анкудиновском шоссе, в микрорайоне Щербинки 1, а также на улицах Петровского, Кемеровской, Голованова, Жукова и Тропинина.

Регоператор выполняет свои обязательства по вывозу мусора в полном объеме, однако Приокский район в настоящее время остается одним из самых проблемных.

Регоператор продолжает работу, задействовав все ресурсы.