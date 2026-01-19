Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10% Общество

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы обратили внимание на рост цен на проезд в пригородных поездах, особенно на популярном маршруте до Казани.

Напомним, с 15 января в регионе начали действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки. Стоимость билетов рассчитывается по 20 тарифным зонам и зависит от расстояния поездки. Минимальная цена составляет 40 рублей, максимальная — 538 рублей. Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон.

Наиболее заметным стало увеличение стоимости билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань. Ранее поездка обходилась примерно в 1650 рублей, теперь же пассажирам приходится платить 1808 рублей.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отменили несколько электричек.