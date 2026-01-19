Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%

Фото:
Нижегородцы обратили внимание на рост цен на проезд в пригородных поездах, особенно на популярном маршруте до Казани.
Напомним, с 15 января в регионе начали действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки. Стоимость билетов рассчитывается по 20 тарифным зонам и зависит от расстояния поездки. Минимальная цена составляет 40 рублей, максимальная — 538 рублей. Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон.
Наиболее заметным стало увеличение стоимости билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань. Ранее поездка обходилась примерно в 1650 рублей, теперь же пассажирам приходится платить 1808 рублей.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отменили несколько электричек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+