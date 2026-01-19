Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 января 2026 11:00Нижегородские трамваи №8 и №417 изменят маршрут из-за замены рельсов
19 января 2026 10:44Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%
19 января 2026 10:30Магнитные бури накроют Нижегородскую область 20 января
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
19 января 2026 09:55Вредную для здоровья воду нашли в Нижегородской области
18 января 2026 15:25Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны
18 января 2026 14:40Госэкспертиза одобрила проект капремонта детсада №127 в Нижнем Новгороде
18 января 2026 13:31Потребление алкоголя снизилось в Нижегородской области в 2025 году
18 января 2026 12:26Мороз и снег ждут нижегородцев на следующей неделе
18 января 2026 11:14Оценки за поведение могут ввести в нижегородских школах
Общество

Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%

19 января 2026 10:44 Общество
Билеты на электричку из Нижнего Новгорода в Казань подорожали почти на 10%

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы обратили внимание на рост цен на проезд в пригородных поездах, особенно на популярном маршруте до Казани.

Напомним, с 15 января в регионе начали действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки. Стоимость билетов рассчитывается по 20 тарифным зонам и зависит от расстояния поездки. Минимальная цена составляет 40 рублей, максимальная — 538 рублей. Некоторые маршруты останутся на фиксированной стоимости независимо от количества зон. 

Наиболее заметным стало увеличение стоимости билета на электричку из Нижнего Новгорода в Казань. Ранее поездка обходилась примерно в 1650 рублей, теперь же пассажирам приходится платить 1808 рублей. 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отменили несколько электричек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Путешествия Цены электрички
Поделиться:
Новости по теме
30 декабря 2025 13:00Расписание нижегородских электричек изменится в январе
25 декабря 2025 13:18Историческую электричку хотят запустить из Нижнего Новгорода в Простоквашино
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных