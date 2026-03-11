Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
11 марта 2026 12:00
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра
11 марта 2026 11:25
Студенты Президентской академии – бронзовые призеры всероссийского конкурса "ФинИгра"
11 марта 2026 11:07
Евгений Люлин призвал оптимизировать систему ОМС, чтобы сделать ее человекоцентричной
11 марта 2026 10:58
Заболеваемость ОРВИ снизилась в Нижегородской области за неделю
11 марта 2026 09:57
АО "Транснефть – Верхняя Волга" оказало поддержку работникам, участвующим в СВО
11 марта 2026 09:35
Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде
11 марта 2026 09:33
Netflix и Spotify стали доступны через домашний интернет Билайн
Общество

Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья

11 марта 2026 13:39 Общество
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде наиболее уязвимыми во время весеннего половодья остаются малые реки и искусственные каналы в заречной части города, а также Волго-Окские склоны в нагорной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ННГАСУ, ссылаясь на заведующего кафедрой гидротехнических сооружений ННГАСУ Илью Соболя.

По словам эксперта, небольшие реки могут не справиться с резким притоком воды, а склонам грозят оползни, так как перенасыщается влагой грунт теряет устойчивость. 

Илья Соболь отметил, что ситуацию способны смягчить так называемые "температурные качели" — чередование заморозков и оттепелей.

"Если погода колеблется около нуля, половодье проходит мягче. Оно растягивается во времени и не дает пиковых нагрузок. Хуже всего, если в этот период пойдут еще и дожди", — добавил Соболь.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в зону возможного подтопления могут попасть 141 населенный пункт и 71 участок дорог. 

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого потепления. Подготовлены водооткачивающая техника и бригады, сформированы противопаводковые отряды, определены зоны ответственности. В районах города ведется мониторинг мест вероятного скопления талых вод, продолжается вывоз снега и очистка ливневок.

В мэрии также сообщили номера телефонов, по которым жители могут обращаться в случае подтоплений.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГАСУ Паводок Половодье
Поделиться:
Новости по теме
05 марта 2026 17:33
Нижегородцев предупредили о риске подтопления федеральных трасс
05 марта 2026 08:00
Паводок в Нижегородской области: какие инфекции приносит талая вода
04 марта 2026 14:26
Эксклюзив
Стало известно, каким будет весеннее половодье в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных