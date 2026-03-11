Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде наиболее уязвимыми во время весеннего половодья остаются малые реки и искусственные каналы в заречной части города, а также Волго-Окские склоны в нагорной. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ННГАСУ, ссылаясь на заведующего кафедрой гидротехнических сооружений ННГАСУ Илью Соболя.

По словам эксперта, небольшие реки могут не справиться с резким притоком воды, а склонам грозят оползни, так как перенасыщается влагой грунт теряет устойчивость.

Илья Соболь отметил, что ситуацию способны смягчить так называемые "температурные качели" — чередование заморозков и оттепелей.

"Если погода колеблется около нуля, половодье проходит мягче. Оно растягивается во времени и не дает пиковых нагрузок. Хуже всего, если в этот период пойдут еще и дожди", — добавил Соболь.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области в зону возможного подтопления могут попасть 141 населенный пункт и 71 участок дорог.

Также сообщалось, что в Нижнем Новгороде коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого потепления. Подготовлены водооткачивающая техника и бригады, сформированы противопаводковые отряды, определены зоны ответственности. В районах города ведется мониторинг мест вероятного скопления талых вод, продолжается вывоз снега и очистка ливневок.

В мэрии также сообщили номера телефонов, по которым жители могут обращаться в случае подтоплений.