В Нижегородской области началась подготовка к весеннему лесокультурному сезону Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области началась активная подготовка к весеннему лесокультурному сезону - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление и сохранение лесных насаждений региона. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В настоящее время специалисты провели всесторонний анализ лесных участков, запланированных к восстановлению, а также территорий, на которых по результатам проведенной инвентаризации требуется дополнение лесных культур.

До начала работ лесопользователи обязаны не позднее чем за 30 рабочих дней подготовить и направить на рассмотрение и согласование в лесничества Минлесхоза проекты лесовосстановления. Параллельно арендаторы лесных участков осуществляют закупку посадочного и посевного материала, проверку лесохозяйственной техники и оборудования, которое будет задействовано при посадке и последующем уходе за растениями. Важным этапом подготовки является своевременная обработка почвы. Эти мероприятия обеспечат оптимальные условия для роста и развития молодых деревьев и гарантируют их устойчивость в долгосрочной перспективе.

«Успех лесокультурных мероприятий обеспечивается за счёт слаженной работы на всех этапах: от детального планирования до строгого контроля за исполнением. Такой системный подход способствует достижению баланса выбытия вырубленных и погибших лесных насаждений и восстановленных лесов», – отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В 2026 году нижегородские леса планируется восстановить на площади более 14,4 тыс. га. Все мероприятия по созданию и сохранению лесов региона реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Напомним, что нацпроект «Экологическое благополучие» начал действовать в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Цели нацпроекта - создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».