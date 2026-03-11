Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
11 марта 2026 15:00
Холодное водоснабжение восстановили в Сормове досрочно
11 марта 2026 14:51
Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента"
11 марта 2026 14:49
Нарушения при организации питания выявлены в 64% нижегородских школ
11 марта 2026 14:30
Евгений Люлин призвал сделать систему ОМС человекоцентричной
11 марта 2026 14:21
11 автобусных маршрутов изменят из-за уборки снега на Зеленском съезде
11 марта 2026 13:55
Вторую ежедневную "Ласточку" между Нижним Новгородом и Кировом запустят в марте
11 марта 2026 13:39
Эксклюзив
Ученый назвал зоны повышенного риска в Нижнем Новгороде в период половодья
11 марта 2026 13:10
Вместо Дубая и Абу-Даби: нижегородцам назвали безопасные направления для отдыха
11 марта 2026 12:50
Карантин по бешенству ввели еще в двух населенных пунктах Нижегородской области
11 марта 2026 12:00
Светлана Морозова стала директором нижегородского филиала Роскадастра
Общество

В Нижегородской области началась подготовка к весеннему лесокультурному сезону

10 марта 2026 20:00 Общество
В Нижегородской области началась подготовка к весеннему лесокультурному сезону

Фото: минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области началась активная подготовка к весеннему лесокультурному сезону - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление и сохранение лесных насаждений региона. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В настоящее время специалисты провели всесторонний анализ лесных участков, запланированных к восстановлению, а также территорий, на которых по результатам проведенной инвентаризации требуется дополнение лесных культур.

До начала работ лесопользователи обязаны не позднее чем за 30 рабочих дней подготовить и направить на рассмотрение и согласование в лесничества Минлесхоза проекты лесовосстановления. Параллельно арендаторы лесных участков осуществляют закупку посадочного и посевного материала, проверку лесохозяйственной техники и оборудования, которое будет задействовано при посадке и последующем уходе за растениями. Важным этапом подготовки является своевременная обработка почвы. Эти мероприятия обеспечат оптимальные условия для роста и развития молодых деревьев и гарантируют их устойчивость в долгосрочной перспективе.

«Успех лесокультурных мероприятий обеспечивается за счёт слаженной работы на всех этапах: от детального планирования до строгого контроля за исполнением. Такой системный подход способствует достижению баланса выбытия вырубленных и погибших лесных насаждений и восстановленных лесов», – отметили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

В 2026 году нижегородские леса планируется восстановить на площади более 14,4 тыс. га. Все мероприятия по созданию и сохранению лесов региона реализуются в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие».

Напомним, что нацпроект «Экологическое благополучие» начал действовать в России с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина. Нацпроект выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Цели нацпроекта - создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных.

В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минлесхоз
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных