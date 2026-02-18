Нижегородский минлесхоз приступил к проверкам лесопожарных станций Общество

Фото: минлесхоз Нижегородской области

На лесопожарных станциях Нижегородской области начались комплексные проверки в преддверии пожароопасного сезона 2026 года. Специалисты регионального Минлесхоза инспектируют технику, оборудование и инвентарь, а также оценивают уровень подготовки личного состава и укомплектованность подразделений.

«С этого года все 43 лесопожарных формирования полностью переведены на электронную систему управления. Вся документация оцифрована и интегрирована в региональную информационную систему «Цифровой лес». Впервые аудит документации проводится в электронном формате. По итогам проверки формируется электронная справка, в которой указываются конкретные рекомендации, что именно необходимо исправить», - сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

Повторный аудит специалисты регионального Минлесхоза проведут дистанционно, используя личный кабинет в системе «Цифровой лес», которая разработана в Нижегородской области при поддержке национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

До 20 марта планируется проверить все лесопожарные станции региона. Уже успешно прошла проверку одна из крупнейших станций – Борская ЛПС III типа.

После регионального этапа состоится федеральная проверка по линии Департамента лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу, которая даст итоговую оценку готовности Нижегородской области к пожароопасному сезону 2026 года.

«Нашей первоочередной задачей является обеспечение полной готовности к пожароопасному периоду. От оперативности и слаженности действий каждого сотрудника зависит безопасность всего лесного фонда региона. Мы нацелены на превентивное предотвращение крупных возгораний и чрезвычайных ситуаций, а также на максимально эффективное задействование всех имеющихся ресурсов», – подчеркнул Роман Воробьев.

В целях контроля за лесопожарной обстановкой на территории Нижегородской области круглосуточно работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства, звонки принимаются по номерам: 8-800-100-94-00, 8 (831) 430-01-23.

Необходимо отметить, что повышение эффективности мероприятий по охране лесов от пожаров является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», который действует в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина. Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. Работа будет вестись сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, а также развитие экологического туризма и сохранение редких видов животных. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».