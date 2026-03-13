Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
13 марта 2026 17:05
Исследование: российские банки стали быстрее обрабатывать жалобы клиентов
13 марта 2026 16:56
Нижегородские фермеры получили возможность поставлять продукцию в торговые сети через агроагрегаторы
13 марта 2026 16:33
Названы самые высокооплачиваемые вакансии марта в Нижнем Новгороде
13 марта 2026 13:43
Аналитик Расторгуев назвал причины роста спроса на вторичном рынке жилья
13 марта 2026 13:10
Волго-Вятский банк Сбербанка: 93% платежей в прошлом году жители оплатили онлайн
13 марта 2026 12:16
Три инвестпроекта на 1,9 млрд рублей запустят в ОЭЗ "Кулибин"
13 марта 2026 11:29
Цены на золото: высокая волатильность и снижение физического спроса
13 марта 2026 11:13
Нижний Новгород получил еще 1,4 млрд рублей на обновление трамваев
12 марта 2026 18:29
Нижегородские предприятия могут вернуть расходы на сертификацию
12 марта 2026 18:05
До 18 млн рублей могут получить нижегородские предприятия на развитие своих проектов
Экономика

Исследование: российские банки стали быстрее обрабатывать жалобы клиентов

13 марта 2026 17:05 Экономика
Исследование: российские банки стали быстрее обрабатывать жалобы клиентов

Фото: сгенерировано нейросетью

Агентство Frank RG подвело итоги исследования по работе российских банков с претензиями клиентов во втором полугодии 2025 года. Аналитики пришли к выводу, что банки ускорили обработку обращений по всем продуктам на 2,7-34,5%.

По данным исследования, кредитные организации принимают порядка 9-10 обращений на тысячу клиентов, минимальное число жалоб поступило от клиентов ВТБ – 3,6-6,4 на тысячу. В среднем на рассмотрение одной жалобы банки тратят от 3 до 4,5 дня.

Аналитики отмечают, что одним из основных трендов работы с претензиями стал дальнейший переход в цифровые каналы и сокращение числа контактов с клиентом, необходимых для решения его проблемы. Доля повторных претензионных обращений составила 8,3%, это говорит о том, что большая часть вопросов решается с первого раза. В среднем, для урегулирования одной проблемы банкам необходимо от 1,8 до 2,4 контакта. Минимальное среднее число «касаний» – одно – зарегистрировали в ВТБ.

Несмотря на то, что колл-центры пока остаются основным способом подачи претензий (35%), число обращений в цифровые каналы растет (+2,3%). Данные исследования говорят о том, что обращения, поступившие через чат, обрабатываются быстрее остальных во всех банках – на такие претензии уходит в среднем 3,7 дня.

Наибольшее число жалоб в банки за второе полугодие 2025 года поступило по тематике дебетовых карт – 31,5%, наименьшее – по депозитам (1,3%).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных