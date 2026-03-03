Оборот ИТ-компаний достиг 97,7 млрд рублей в Нижегородской области Экономика

Оборот ИТ-компаний Нижегородской области по итогам 2025 года увеличился на 46,6% и составил 97,7 млрд рублей. В целом оборот организаций, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий — ИТ и связи — достиг 203,4 млрд рублей. Это на 21,9% больше по сравнению с 2024 годом.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что результаты достигнуты несмотря на текущую экономическую ситуацию. По его словам, региональный ИТ-сектор за год вырос почти на 50% и продолжает удерживать позиции одного из ведущих ИТ-хабов страны.

Глава региона подчеркнул, что развитию отрасли способствуют профессионализм специалистов и гибкая система мер поддержки. Он добавил, что второй год подряд работа правительства области в этом направлении признается ИТ-сообществом самой эффективной в стране. Поддержка корректируется с учетом обратной связи от компаний, чтобы максимально соответствовать их потребностям.

По итогам 2025 года Нижегородская область заняла первое место в рейтинге эффективности мер поддержки ИТ-сектора, который составляет объединение разработчиков программного обеспечения Руссофт. Оценка формируется на основе отзывов самих ИТ-компаний. В прошлом году регион также стал лидером рейтинга. Отдельно эксперты отметили активное привлечение специалистов из других регионов.

За январь–ноябрь 2025 года среднесписочная численность сотрудников нижегородских ИТ-компаний увеличилась на 8,7% и достигла 22,2 тысячи человек.

Замгубернатора Егор Поляков сообщил, что общее число занятых в ИКТ-секторе региона превысило 40 тысяч человек. Он подчеркнул, что этому способствовала мера поддержки по компенсации НДФЛ за привлеченных специалистов из других регионов и стран.

Благодаря программе в 2025 году в область удалось привлечь более 1200 новых ИТ-специалистов. Недавно условия были упрощены: для получения компенсации половины уплаченного НДФЛ за дистанционных сотрудников теперь требуется не трехлетний, а трехмесячный подтвержденный стаж. Аналогичные правила действуют при возмещении 20% НДФЛ за привлеченный непрофильный персонал. По словам Полякова, этот инструмент остается одним из наиболее востребованных и помогает привлекать в регион лидеров технологического рынка.

Также программа предусматривает компенсацию 100% НДФЛ при привлечении ИТ-специалистов для очной работы. В этом случае требуется стаж в ИТ-компании не менее одного месяца за каждый из последних трех лет до переезда.

Министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов сообщил, что в регионе создан собственный реестр ИТ-стартапов. Включение в него позволяет молодым компаниям в упрощенном порядке получить государственную аккредитацию Минцифры РФ и претендовать на комплекс мер поддержки. По его словам, налоговые льготы и преференции уже доступны 80% компаний из реестра, получивших аккредитацию.

Кроме того, нижегородские разработчики программного обеспечения могут получить компенсацию до 20 млн рублей при продаже лицензий бизнесу по льготной цене. Это позволяет компаниям возместить недополученный доход и расширить присутствие за пределами региона, а покупателям — приобрести отечественное ПО на более выгодных условиях. В настоящее время актуализируется мера по возмещению 50% стоимости программного обеспечения при продаже субъектам малого и среднего предпринимательства со скидкой.

Для ИТ-компаний, применяющих упрощенную систему налогообложения, действуют пониженные ставки. Региональные центры обработки и хранения данных, введенные в эксплуатацию в этом году, могут воспользоваться льготой по налогу на имущество, а для телекоммуникационных компаний предусмотрен инвестиционный налоговый вычет.

Получить консультации по региональным и федеральным мерам поддержки, а также помощь в оформлении налоговых льгот можно в АНО Горький Тех.

Поддержка отечественных ИТ-решений входит в задачи национального проекта Экономика данных и цифровая трансформация государства, который реализуется в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимир Путин.

