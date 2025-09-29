Булавинов рассказал об отношениях с экс-женой, с которой судится за имущество Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов на встрече с журналистами 29 сентября рассказал о непростых отношениях с экс-супругой Надеждой Теплюк, с которой у него двое детей. По словам политика, несмотря на скандальный судебный процесс, связь они не поддерживают уже более полутора лет.

Булавинов отметил, что после официального развода в 2018 году, о котором никому не было известно, отношения с бывшей женой оставались нейтральными. Все имущество, включая дом, где он проживает, и даже денежные средства, были оформлены на бывшую супругу. Он признался, что сделал это по доверчивости, не предполагая возможных последствий. Когда стало ясно, что активы могут перейти к новому супругу Надежды, он подал иск о разделе.

"Я не подавал на раздел, пока она официально не вышла замуж. Потому что я хочу, чтобы все, что я за свою жизнь заработал, осталось моим детям. Мне седьмой десяток, я не собираюсь быть самым богатым на кладбище", - отметил Булавинов.

Экс-мэр также рассказал, что в ходе процесса представители бывшей супруги прибегают к сомнительным методам: подают жалобы в инстанции, пытаются создать негативный информационный образ и подорвать его репутацию.

Напомним, в 2023 году Теплюк обвинила политика в избиении. А весной этого года женщина через суд потребовала выселения бывшего мужа из дома и возврата золотых слитков.

"Все было оформлено на нее, и те же самые слитки. Это была ее идея. Она купила за деньги, которые я ей положил на счет. Я как добропорядочный человек, положил их в банк до решения суда. Сертификаты находятся у нее", - рассказал парламентарий.

Булавинов предлагал бывшей жене оформить имущество на детей и отозвать заявление, но согласия от противоположной стороны не получил. Раздел имущества продолжается, депутат ждет решения суда.

Ранее сообщалось, что сын Вадима Булавинова подал иск против своего отца и мачехи Надежды Теплюк на 409 млн рублей.