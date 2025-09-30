Вадим Булавинов назвал способ решить проблему дефицита водителей автобуса Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Депутат Государственной думы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов заявил, что решить проблему с общественным транспортом в городе можно только за счёт увеличения оплаты труда водителей. Своими мыслями на счет транспортной ситуации он поделился на встрече с журналистами 29 сентября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Он признался, что сам не пользуется общественным транспортом, однако получает жалобы от жителей на отмену маршрутов и нехватку водителей.

"Ситуация достаточно печальная. Вроде и технику закупают, но работа очень тяжелая, в парк нужно приходить в четыре часа утра. Сегодня мало кто готов работать за те деньги, которые предлагаются. Особенно молодежь. Можно ездить на велосипеде и развозить питание, заработав в три раза больше, чем водителем автобуса. Это парадокс, но люди ищут, где лучше", - отметил он.

Единственным решением сложившейся ситуации политик видит повышение заработной платы.

По его словам, дефицит кадров наблюдается не только в транспортной сфере, но и на многих промышленных предприятиях.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи "зайцев" поймали в нижегородском транспорте с начала года.