Вадим Булавинов назвал способ решить проблему дефицита водителей автобуса

Депутат Государственной думы и бывший мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов заявил, что решить проблему с общественным транспортом в городе можно только за счёт увеличения оплаты труда водителей. Своими мыслями на счет транспортной ситуации он поделился на встрече с журналистами 29 сентября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Он признался, что сам не пользуется общественным транспортом, однако получает жалобы от жителей на отмену маршрутов и нехватку водителей.
"Ситуация достаточно печальная. Вроде и технику закупают, но работа очень тяжелая, в парк нужно приходить в четыре часа утра. Сегодня мало кто готов работать за те деньги, которые предлагаются. Особенно молодежь. Можно ездить на велосипеде и развозить питание, заработав в три раза больше, чем водителем автобуса. Это парадокс, но люди ищут, где лучше", - отметил он.
Единственным решением сложившейся ситуации политик видит повышение заработной платы.
По его словам, дефицит кадров наблюдается не только в транспортной сфере, но и на многих промышленных предприятиях.
Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи "зайцев" поймали в нижегородском транспорте с начала года.
