Булавинов прокомментировал рост числа взяток среди нижегородских чиновников Политика

Фото: Александр Воложанин

Бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы Вадим Булавинов прокомментировал участившиеся случаи коррупции среди нижегородских чиновников.

По мнению политика, речь идет не об увеличении самих фактов взяточничества, а о росте их выявляемости. Он отметил, что коррупция существует во всем мире и напомнил об уголовных делах против Хантера Байдена и бывшего президента Франции Николя Саркози, которого приговорили к пяти годам тюремного заключения.

"Вопрос в том, что сегодня силовики стали работать более активно и интенсивно, плюс здесь им очень сильно помогает цифровизация нашей жизни. Сегодня любой банк видит все наши платежи и доходы, а операторы связи по запросу правоохранительных органов предоставляют информацию вплоть до наших телефонных переговоров. То есть сегодня выявлять правонарушения стало гораздо проще", - отметил Булавинов.

Политик также вспомнил, что в свое время его удивляли заявления прокуратуры о высокой коррупции среди учителей и врачей. По мнению Булавинова, коробка конфет или бутылка коньяка - это не тот масштаб, о котором стоит говорить сегодня. Сейчас речь идет о взятках на десятки миллионов рублей.

Комментируя уголовное дело в отношении своего бывшего заместителя Дмитрия Дзепы, Булавинов отметил, что тот проработал в мэрии всего полтора года, а следствие вменяет Дзепе действия, охватывающие период с 1990-х годов до 2016 года.

"Инвест-контракты, которые ему сегодня вменяют, всегда шли для всех по одному сценарию, а их было несколько сотен. Все они проходили через комиссию, куда мэр не входил. Решения принимались коллегиально, с обязательной экспертизой и участием районных администраций", — пояснил он.

Депутат также добавил, что прекратил сотрудничество с Дзепой, когда выяснилось, что тот совмещает работу в администрации с предпринимательской деятельностью, в том числе в сфере, которую сам и курировал.

Отдельно Булавинов затронул тему уголовных дел в отношении своих преемников — экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина и бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова. Он отказался оценивать их работу, сославшись на этические соображения.

"Ситуация у них тяжелая. Не дай бог кому-то оказаться на их месте. С Сорокиным у нас в начале были прекрасные приятельские отношения, но когда я сказал, что монополию на торговые центры он никогда от меня не получит, я стал врагом номер один", — сказал Булавинов.

Ранее сообщалось, что накануне правоохранители арестовали бывшего первого заместителя мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана. По информации источника НИА "Нижний Новгород", он обвиняется в получении взятки.