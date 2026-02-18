Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
18 февраля 2026 13:45
Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в региональном этапе Национальной премии "Золотой Меркурий"
18 февраля 2026 13:07
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей
18 февраля 2026 12:48
Инфляция в Нижегородской области составила 1,55% в январе
18 февраля 2026 11:23
Эксклюзив
Еще 1,5 млрд рублей выделят на террасный парк в Почаинском овраге
18 февраля 2026 11:00
Налогообложение для нижегородского бизнеса предлагают упростить с 2027 года
18 февраля 2026 10:51
Нижегородцы смогут присоединиться к Форуму будущих технологий онлайн
18 февраля 2026 10:42
Нижегородские ветераны СВО могут получить до 350 000 рублей на открытие бизнеса
18 февраля 2026 09:42
Проект строительства набережной Гребного канала прошел госэкспертизу
17 февраля 2026 21:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
17 февраля 2026 20:00
Нижегородцам рассказали о плюсах и минусах автоматического начисления вычетов
Экономика

Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей

18 февраля 2026 13:07 Экономика
Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей

В январе 2026 года правительство Нижегородской области сэкономило 162,9 млн рублей благодаря проведенным торгам. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

В течение января ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 36 торгов на общую сумму 3,7 млрд рублей. Основными статьями экономии стали выполнение работ по обслуживанию автомобильных дорог (115,6 млн рублей) и оказание услуг по пассажирским перевозкам (29,4 млн рублей).

Среднее количество заявок на один лот составило 4,6 участника. Как напомнили в ведомстве, закупки Нижегородской области охватывают разнообразные сферы рынка, включая поставки лекарств, продуктов питания, ремонт и строительство дорог, школ, больниц и других объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года власти Нижегородской области получили экономию в 3,7 млрд рублей на государственных закупках. Кроме того, в бюджет Нижегородской области в 2025 году поступило более 1 млрд рублей от торгов по проектам КРТ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет торги экономика
Поделиться:
Новости по теме
18 декабря 2025 10:54
Нижегородское Заксобрание утвердило бюджет на 2026 год
11 декабря 2025 12:40
Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
09 июля 2025 18:43
Нижегородская область заняла второе место в рейтинге закупочной эффективности
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных