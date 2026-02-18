Нижегородская область сэкономила на январских торгах 162,9 млн рублей Экономика

В январе 2026 года правительство Нижегородской области сэкономило 162,9 млн рублей благодаря проведенным торгам. Об этом сообщили в региональном министерстве экономического развития и инвестиций.

В течение января ГКУ "Центр размещения заказа Нижегородской области" провело 36 торгов на общую сумму 3,7 млрд рублей. Основными статьями экономии стали выполнение работ по обслуживанию автомобильных дорог (115,6 млн рублей) и оказание услуг по пассажирским перевозкам (29,4 млн рублей).

Среднее количество заявок на один лот составило 4,6 участника. Как напомнили в ведомстве, закупки Нижегородской области охватывают разнообразные сферы рынка, включая поставки лекарств, продуктов питания, ремонт и строительство дорог, школ, больниц и других объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года власти Нижегородской области получили экономию в 3,7 млрд рублей на государственных закупках. Кроме того, в бюджет Нижегородской области в 2025 году поступило более 1 млрд рублей от торгов по проектам КРТ.