Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском округе на торги выставлен арестованный животноводческий комплекс. Информация размещена на электронной площадке "РТС-Тендер".
Организатором аукциона выступает территориальное управление Росимущества. Начальная стоимость лота составляет 13,7 млн рублей. Шаг торгов установлен в размере 136,6 тысячи рублей.
Потенциальным покупателям предлагается приобрести четыре одноэтажных нежилых здания общей площадью почти 5,6 тысячи квадратных метров. В состав имущества входят два бройлерных цеха, коровник и здание кормокухни. Объекты находятся в промышленной зоне на улице Ветеранов, 1. Комплекс был арестован из-за долгов.
Прием заявок на участие в торгах продлится до 9 апреля. Проведение аукциона запланировано на 14 апреля.
