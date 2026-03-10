Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Арестованный животноводческий комплекс продают в Нижегородской области

В Дальнеконстантиновском округе на торги выставлен арестованный животноводческий комплекс. Информация размещена на электронной площадке "РТС-Тендер".

Организатором аукциона выступает территориальное управление Росимущества. Начальная стоимость лота составляет 13,7 млн рублей. Шаг торгов установлен в размере 136,6 тысячи рублей.

Потенциальным покупателям предлагается приобрести четыре одноэтажных нежилых здания общей площадью почти 5,6 тысячи квадратных метров. В состав имущества входят два бройлерных цеха, коровник и здание кормокухни. Объекты находятся в промышленной зоне на улице Ветеранов, 1. Комплекс был арестован из-за долгов.

Прием заявок на участие в торгах продлится до 9 апреля. Проведение аукциона запланировано на 14 апреля.

Ранее сообщалось, что два объекта культурного наследия повторно выставили на торги в Лыскове.

Дальнеконстантиновский район Животноводство торги
