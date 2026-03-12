Туристско-экскурсионный поток на промпредприятия Нижегородской области вырос на 11,5% Общество

Фото: министерство туризма и промыслов Нижегородской области

По итогам 2025 года туристско-экскурсионный поток на промышленные предприятия Нижегородской области вырос на 11,5% и достиг 168,6 тысячи человек. Рост интереса к посещению производств фиксируется как со стороны организованных групп туристов, так и в рамках реализации профориентационных программ для молодежи.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе насчитывается уже около 50 производственных площадок, доступных туристам. Это предприятия металлургической, пищевой, химической, энергетической и лесной промышленности, а также компании авто-, авиа- и судостроения. Особое место в этом ряду занимают уникальные производства народных художественных промыслов, бытующих в регионе.

«Рост турпотока на предприятия – это показатель того, что промышленный туризм в Нижегородской области активно развивается. Наши заводы и фабрики превращаются в новые точки притяжения для путешественников и становятся полноправными участниками туристической жизни региона. Широкий спектр отраслей позволяет нам предлагать гостям совершенно уникальные программы экскурсий», – сказал Глеб Никитин.

Сегодня в Нижегородской области сосредоточено более 600 крупных и средних промышленных предприятий. По словам министра туризма и промыслов региона Сергея Яковлева, наибольшей популярностью у гостей пользуются не только индустриальные гиганты, но и производства стройматериалов, стекольные заводы. «Изюминка» региона – фабрики, сохраняющие исконно русские традиции мастерства и производящие матрешку, филигрань, изделия хохломской и городецкой росписи.

«География промышленного туризма Нижегородской области охватывает множество муниципальных образований. Мы собрали информацию о ряде предприятий, принимающих туристов, и об их экскурсионных программах отдельной странице туристического портала Нижегородской области. Будем и дальше поддерживать бизнес, помогая ему развивать экскурсионные сервисы», – отметил Сергей Яковлев.

Напомним, развитию промышленного туризма в регионе способствует программа АСИ «Открытая промышленность». Этот проект реализуется в Нижегородской области с 2021 года, его промежуточный результат – создание более 50 экскурсий по предприятиям различных отраслей, в том числе для детей и молодежи.

Развитие промышленного туризма – одно из направлений работы в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок. В него включены пять федеральных проектов: «Создание номерного фонда, инфраструктуры и точек притяжения», «5 морей и озеро Байкал», «Производство отечественной продукции для туристской индустрии», «Туристическая привлекательность страны» и «Кадры для туризма».