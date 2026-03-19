Нижегородская область получит 11 новых автобусов по программе льготного лизинга

Нижегородская область вошла в число регионов, которые в 2026 году получат новые автобусы по программе льготного лизинга. Поставки организует ГТЛК совместно с Минтрансом России в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в региональном минтрансе.

Всего в следующем году по стране планируется направить 420 автобусов.

В Нижегородской области обновление подвижного состава коснется двух городов, включенных в перечень отобранных агломераций. В Выксу поступят 2 автобуса большого класса, в Саров — 9 автобусов большого класса.

Программа нацелена на развитие системы общественного транспорта и повышение качества пассажирских перевозок в регионах.

Работа по обновлению автопарка в области ведется последовательно. В 2023 году регион получил 193 автобуса, в 2024 году — 294, в 2025 году — 147 единиц техники.

