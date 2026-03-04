Валидаторы установили в 25 нижегородских трамваях "МиНиН"

Фото:
25 вагонов трамваев "МиНиН" оборудовали терминалами оплаты в феврале. Об этом сообщили в ЦРТС со ссылкой на оператора автоматизированной системы оплаты проезда ООО "Ситикард".
Также терминалы установили в пяти автобусах МУП "Экспресс" в Дзержинске.
В марте планируется продолжить работу: стационарные валидаторы появятся на задних площадках 33 автобусов перевозчика ООО "Транс-НН".
Ранее сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде терминалы для оплаты проезда установили на 463 автобусах частных перевозчиков. Кроме того, анонсировалось внедрение оплаты проезда по Bluetooth в транспорте столицы Приволжья.
