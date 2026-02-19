Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода Общество

Фото: Александр Воложанин

Новый способ оплаты проезда в общественном транспорте появится в Нижнем Новгороде. Виртуальная транспортная карта "Ситикард" сможет взаимодействовать с терминалами по Bluetooth. Технология будет работать как на устройствах Android, так и на iPhone.

Как сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда, на этой неделе бета-версию мобильного приложения с поддержкой новой функции представили на специализированном форуме. Сейчас сервис проходит тестирование.

Пассажирам не потребуется подходить к терминалу: оплату можно будет совершать дистанционно и сразу занимать место в салоне.

Разработчики отмечают, что виртуальная карта по Bluetooth сохранит все возможности привычной транспортной карты и дополнительно предложит удобный интерфейс для выбора маршрута и удаленной оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Нижнем Новгороде количество поездок в общественном транспорте, оплаченных с помощью виртуальной транспортной карты "Ситикард", выросло на 15%.