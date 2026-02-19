На улице Горького возобновилось строительство метро
Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 февраля 2026 14:21
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода
19 февраля 2026 13:47
Эксклюзив
Еще 102 светофора модернизируют в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:32
ВТБ предложил механизм решения споров между банками при обмене данными
19 февраля 2026 13:31
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии планируют открыть в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:24
Аналитики МТС зафиксировали рост интереса к старым iPhone в Нижегородской области
19 февраля 2026 13:16
Новый снегопад придет в Нижний Новгород из Москвы в пятницу
19 февраля 2026 12:45
Эксклюзив
743 км дорог осталось восстановить около М-12 в Нижегородской области
19 февраля 2026 12:32
Нижегородцы могут обменять трафик на такси, топливо и другие предложения
19 февраля 2026 12:27
Штат администрации Нижнего Новгорода сократят
19 февраля 2026 12:09
Единый тариф на продленку установили для школ Нижнего Новгорода и Кстова
Общество

Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода

19 февраля 2026 14:21 Общество
Оплата проезда по Bluetooth появится в транспорте Нижнего Новгорода

Фото: Александр Воложанин

Новый способ оплаты проезда в общественном транспорте появится в Нижнем Новгороде. Виртуальная транспортная карта "Ситикард" сможет взаимодействовать с терминалами по Bluetooth. Технология будет работать как на устройствах Android, так и на iPhone. 

Как сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда, на этой неделе бета-версию мобильного приложения с поддержкой новой функции представили на специализированном форуме. Сейчас сервис проходит тестирование.

Пассажирам не потребуется подходить к терминалу: оплату можно будет совершать дистанционно и сразу занимать место в салоне.

Разработчики отмечают, что виртуальная карта по Bluetooth сохранит все возможности привычной транспортной карты и дополнительно предложит удобный интерфейс для выбора маршрута и удаленной оплаты проезда.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в Нижнем Новгороде количество поездок в общественном транспорте, оплаченных с помощью виртуальной транспортной карты "Ситикард", выросло на 15%. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
27 января 2026 11:06
Более 2,7 тысячи валидаторов установили в нижегородских автобусах
16 января 2026 11:43
Транспортные карты начнут продавать в нижегородских супермаркетах и на вокзалах
20 июня 2025 13:00
Разовый проезд на нижегородской канатке теперь можно оплатить "Ситикард"
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных