Дмитрий Чернышенко и Владимир Якушев посетили нижегородский ИТ-кампус "Неймарк"

Дмитрий Чернышенко и Владимир Якушев посетили нижегородский ИТ-кампус Неймарк

Фото: Никита Духник

В Нижнем Новгороде в преддверии отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!" зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко, секретарь генсовета партии Владимир Якушев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области, секретарь реготделения "ЕР" Глеб Никитин посетили ИТ-кампус "Неймарк".

Дмитрий Чернышенко отметил, что в стране по поручению президента Владимира Путина создается сеть из 25 кампусов мирового уровня в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". По его словам, ПФО входит в число лидеров по количеству таких объектов. В "Неймарке" предусмотрено 7 тысяч учебных мест и около 5,5 тысячи мест для проживания.

"Это флагман образования не только Нижнего Новгорода, но и всего Приволжского федерального округа", — подчеркнул вице-премьер.

В сентябре на территории кампуса открыли 18 новых гостиниц, где уже проживают студенты. Проект реализуется в сотрудничестве с индустриальными партнерами.

Владимир Якушев сообщил, что все 25 кампусов находятся на разных стадиях реализации и должны быть завершены к 2030 году. Он добавил, что новая инфраструктура позволит активнее развивать науку и технологии, а также отвечать на современные технологические вызовы.

Глеб Никитин, в свою очередь, подчеркнул, что регион стремится создать все условия для раскрытия потенциала молодых специалистов. 

"ИТ-кампус позволяет талантливым ребятам получать высококлассное образование с перспективой трудоустройства в лучшие технологические компании страны в родном регионе. Кроме того, чтобы приезжали талантливые люди работать в регион, очень важно предложить образование для их детей. Нужно, чтобы здесь был университет, в который стремятся попасть со всего мира. Это в том числе экспортный проект", - заявил нижегородский губернатор.

Во время визита гости посетили мастер-класс по 3D-печати и пообщались со студентами. Были представлены проекты в сфере телеметрии, телеуправления и математического моделирования, реализуемые в интересах компаний-партнёров. Такой формат обучения, ориентированный на решение практических задач, способствует быстрому освоению востребованных компетенций.

Также делегации показали жилые и общественные пространства кампуса, где совмещены условия для проживания, учебы и работы. Такая модель, как отмечается, позволяет повысить эффективность образовательной среды и взаимодействия между участниками проектов.

Заселение в коливинги кампуса проходит поэтапно. Сейчас здесь проживают около 400 студентов ИТ-специальностей, обучающихся по программам Университета "Неймарк", НИУ ВШЭ, ННГУ имени Лобачевского, ННГАСУ, НГТУ имени Алексеева и РАНХиГС.

В течение ближайшего года планируется завершить строительство еще одного коливинга на проспекте Гагарина на 1 492 места.

Создание сети современных кампусов ведётся в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", инициированного президентом России. В него входят девять федеральных проектов, включая "Россия — страна возможностей", "Мы вместе" и "Профессионалитет".

Кроме того, 2022-2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Среди его ключевых задач — привлечение молодых специалистов в сферу исследований и разработок и повышение доступности научных знаний.

