Глеб Никитин представил проект развития технопарка "Нижполиграф" Общество

Нижегородский губернатор, секретарь реготделения партии "Единая Россия" Глеб Никитин представил проект развития федерального технопарка профессионального образования "Нижполиграф".



Презентация состоялась 25 марта в Нижнем Новгороде во время посещения площадки участниками отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!". В числе гостей были секретарь генерального совета партии Владимир Якушев и полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.



Технопарк создается по поручению президента России Владимира Путина. Проект реализуется в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". "Нижполиграф" также входит в число образовательных объектов народной программы "Единой России" в приволжской столице.



Владимир Якушев отметил, что участие колледжей в программе позволяет обновлять материально-техническую базу и готовить более квалифицированных специалистов с учетом потребностей экономики.

"На площадке "Нижполиграфа" подготовку проходят и преподаватели – для них организовано практическое обучение на лучшем оборудовании, стажировка на предприятиях", - подчеркнул Якушев.

Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что "Нижполиграф" является уникальной площадкой. Он отметил, что аналогичный объект в стране есть только в Калуге, а сам технопарк должен стать "кузницей кадров" для системы среднего профессионального образования Нижнего Новгорода и всего ПФО.

Кроме того, по его словам, создание технопарка отвечает запросу молодежи на участие в чемпионатах и акселераторах. Уже сейчас на базе площадки проходят крупные мероприятия, в том числе финал чемпионата "Профессионалы", который состоялся в прошлом году.

В рамках проекта планируется открыть 43 лаборатории по различным направлениям — от химической промышленности до туризма. Работа направлена на достижение задачи, поставленной президентом России, — подготовить к 2028 году 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих.



Глеб Никитин заявил, что системе среднего профессионального образования необходимы преподаватели высокого уровня, способные готовить студентов с учетом актуальных запросов бизнеса.

"Перезагрузка наших колледжей и техникумов по "Профессионалитету" и работа технопарка "Нижполиграф" позволяют нам достигать поставленных целей в полном объеме", — заявил он.

Во время визита участникам форума продемонстрировали четыре тематические зоны технопарка. В лаборатории машиностроения студенты Нижегородского автомеханического техникума показали работу на отечественных фрезерных и измерительных станках, включая изготовление деталей и контроль их качества.



Вторая зона ориентирована на повышение квалификации педагогов. В частности, в лаборатории лазерной резки в момент визита проходил мастер-класс для мастеров производственного обучения.



Третья площадка объединила около 50 школьников и пятерых молодых преподавателей. Здесь были представлены проекты, созданные в детских технопарках "Кванториум".



Четвертая зона предназначена для подготовки участников Всероссийского чемпионата профессионального мастерства "Профессионалы". В этом году "Нижполиграф" вновь примет один из финалов соревнования — он запланирован на май.

Напомним, национальный проект "Молодежь и дети" реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин подписал постановление о КРТ для создания ИТ-квартала в Нижнем Новгороде.