Василий Суханов: "Школьный и дворовый спорт - это путевка в нормальную жизнь" Политика

«Школьный и дворовый спорт – это путевка в нормальную жизнь», - заявил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям (фракция «Единая Россия») Василий Суханов по результатам проведения в Нижнем Новгороде окружного отчетного форума «Есть результат!» партии «Единая Россия».

Он подчеркнул, что на форуме и в ходе работы над новой народной программой партии развитию спорта уделяется большое внимание.

«Каждый ребенок должен иметь возможность заниматься тем видом спорта, к которому он расположен. Я вспоминаю, как играл в детстве в хоккей, приходил в валенках на стадион, переобувался и переодевался в сугробе… Сейчас такой хоккей, конечно, никого не интересует. Поэтому нам нужно иметь спортивную инфраструктуру, соответствующую общественным потребностям», - сказал Василий Суханов.

Напомним, что третий окружной отчётно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» прошел в Нижнем Новгороде 25 марта. На одном из круглых столов обсудили меры поддержки массового и студенческого спорта.