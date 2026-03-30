Общество

Новые транспортные изменения ждут нижегородцев с 1 апреля

Фото: Александр Воложанин

С 1 апреля в Нижнем Новгороде планируется продлить несколько автобусных маршрутов. Изменения затронут направления № 74, 94, 99 и 171. Об этом сообщили в ЦРТС. 

Маршрут № 74 продлят от микрорайона Бурнаковский до Комсомольского поселка в Сормовском районе. Это должно увеличить провозную способность на участке от переулка Союзного до станции "Варя" и перераспределить пассажиропоток между маршрутами. Кроме того, нововведение поможет снизить предельную наполняемость автобусов, следующих из Сормовского района в нагорную часть города. Количество подвижного состава на линии увеличат до 10 единиц.

Маршрут № 94 продлят от площади Горького до микрорайона Верхние Печеры. Автобусы будут следовать по улицам Ванеева, Надежды Сусловой и Бринского. Изменения направлены на улучшение сообщения между улицей Белинского (остановка "Оперный театр") и микрорайоном Верхние Печеры. На маршруте планируется работа 11 автобусов.

Для жителей поселка Нагулино организуют мультимодальную транспортную связь: маршрут № 99 продлят с выполнением отдельных рейсов до этого населенного пункта. При этом расписание движения от поселка Гнилицы до Новостригинского кладбища останется прежним.

Автобусы № 171 будут курсировать от поселка Березовый клин до микрорайона Медвежья Долина на улице Родионова. Это позволит повысить доступность социальных объектов на улице Родионова и обеспечит дополнительные возможности для пересадок в разные части города.

Ранее сообщалось, что расписание автобуса №50 скорректировали в Нижнем Новгороде из-за поезда.

автобусы Общественный транспорт ЦРТС
Новости по теме
29 марта 2026 09:00
Эксклюзив
Недовольным духотой в нижегородских автобусах предложили открывать окна
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
03 марта 2026 11:51
Изменены номера 17 автобусных маршрутов в Кстовском районе: список
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
