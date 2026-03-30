Портал исторической недвижимости заработал в Нижегородской области

В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Фото: АНО "АСИРИС"

Для упрощения взаимодействия с инвесторами в Нижегородской области запустили единый портал исторической недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Разработку сервиса курировало областное министерство экономического развития и инвестиций. На сайте купитьокн.рф уже размещена информация более чем о 80 объектах, подготовленных к продаже на торгах. По каждому из них опубликованы характеристики, включая данные о подключении к сетям, форме собственности и кадастровом номере, историческая справка, документы, фотографии и геометки. Перечень объектов планируется расширять.

Сейчас торги идут по пяти памятникам архитектуры. Среди них "Дом В.М. Рукавишникова" в Нижнем Новгороде, "Дом купца Рязанова" в Городце, городская усадьба в селе Курмыш Пильнинского округа, гимназия в Лыскове и "Дом в котором с 1917 г. находился Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Макарьевского уезда". Из карточки каждого объекта можно перейти по прямой ссылке на электронную торговую площадку, где проходят торги.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион обладает значительным историко-архитектурным наследием, которое требует сохранения. Новая цифровая площадка делает процесс привлечения бизнеса более прозрачным и удобным, а также позволяет отслеживать объекты культурного наследия и исторической среды, находящиеся в стадии активных торгов.

"Наш регион – настоящий музей под открытым небом. Здесь огромное количество памятников истории и архитектуры, включая объекты деревянного зодчества, которые мы должны сохранить для будущих поколений. Без помощи инвесторов тут не обойтись", - отметил глава Нижегородской области. 

По словам замгубернатора Егора Полякова, портал задуман как удобная коммуникационная площадка в формате "государство-инвестор". Ивесторы могут оставить на сайте свои контактные данные для обратной связи и рассчитывать на информационную, правовую, административную и организационную поддержку.

Портал также позволяет искать объекты по муниципалитетам и знакомиться с мерами поддержки. На ресурсе размещены справочные материалы и видеоролики, подготовленные АСИ.

Оператором платформы выступает АНО "АСИРИС". Проведение торгов обеспечивают КП НО "Регнедвижимость" и органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на инвестпортале Нижегородской области открыли специальный раздел, посвященный инвестициям в объекты культурного наследия (ОКН).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
История ОКН Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных