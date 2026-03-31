В МТС Линк появилась функция импорта переписок из Telegram Общество

Сервис для бизнес-коммуникаций МТС Линк получил функцию переноса архивов рабочих чатов из Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Пользователи могут выгружать каналы и чаты из Telegram по папкам и загружать их в сервис "Чаты". При переносе сохраняются текстовые сообщения, эмодзи и файлы. Чтобы продолжить общение, достаточно добавить в переписку нужных участников.

В сервисе доступны личные и групповые чаты, каналы и треды — ветки обсуждений внутри переписок. Также предусмотрены приватные и групповые звонки прямо в интерфейсе, возможность редактирования сообщений и реакции с помощью эмодзи.

Кроме того, в мессенджер встроен ассистент на базе ИИ, который может формировать краткие обзоры длинных переписок.