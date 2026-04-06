  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Общество

В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится

В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится

Фото: Максим Герасимов

С 22 мая отделение Социального фонда по Нижегородской области начнет пересматривать заявления на продление единого пособия, поданные с 1 января 2026 года. Речь идет о многодетных семьях, которым ранее отказали из‑за незначительного превышения дохода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. 

Отмечается, что право на продление выплаты сохраняется, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10%. В 2026 году в Нижегородской области этот показатель составляет 17 803 рубля.

Важно, чтобы было соблюдено условие по срокам подачи заявления: обратиться за продлением нужно в последний месяц действующего периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания.

Пособие назначат в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году он составляет 17 269 рублей, соответственно выплата будет равна 8 634,5 рубля на каждого ребенка.

Все ранее вынесенные с января 2026 года отказы по причине небольшого превышения дохода специалисты пересмотрят автоматически. Повторно подавать заявление жителям не нужно — уведомление о новом решении придет в личный кабинет на портале госуслуг.

Получить дополнительную информацию можно в контакт-центре отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01.

С 1 января 2026 года вступили новые условия для назначения единого пособия семьям с детьми - доходы трудоспособных членов семьи должны достигать минимум восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за предыдущий календарный год. 

Напомним также, что в регионе с 1 июля 2025 года действует комплекс мер поддержки семей с детьми. Среди них — родительский основной доход "Основа". С учетом федерального материнского капитала совокупная сумма поддержки составляет не менее 1 млн рублей на семью. При этом средства выплачиваются без учета нуждаемости и не включаются в расчет дохода семьи при назначении других пособий, включая единое. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Многодетные семьи пособия Социальный фонд
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных