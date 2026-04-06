В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится Общество

С 22 мая отделение Социального фонда по Нижегородской области начнет пересматривать заявления на продление единого пособия, поданные с 1 января 2026 года. Речь идет о многодетных семьях, которым ранее отказали из‑за незначительного превышения дохода. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что право на продление выплаты сохраняется, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум на душу населения не более чем на 10%. В 2026 году в Нижегородской области этот показатель составляет 17 803 рубля.

Важно, чтобы было соблюдено условие по срокам подачи заявления: обратиться за продлением нужно в последний месяц действующего периода выплаты или в течение трех месяцев после его окончания.

Пособие назначат в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. В 2026 году он составляет 17 269 рублей, соответственно выплата будет равна 8 634,5 рубля на каждого ребенка.

Все ранее вынесенные с января 2026 года отказы по причине небольшого превышения дохода специалисты пересмотрят автоматически. Повторно подавать заявление жителям не нужно — уведомление о новом решении придет в личный кабинет на портале госуслуг.

Получить дополнительную информацию можно в контакт-центре отделения СФР по Нижегородской области по телефону 8 (800) 100-00-01.

С 1 января 2026 года вступили новые условия для назначения единого пособия семьям с детьми - доходы трудоспособных членов семьи должны достигать минимум восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за предыдущий календарный год.

Напомним также, что в регионе с 1 июля 2025 года действует комплекс мер поддержки семей с детьми. Среди них — родительский основной доход "Основа". С учетом федерального материнского капитала совокупная сумма поддержки составляет не менее 1 млн рублей на семью. При этом средства выплачиваются без учета нуждаемости и не включаются в расчет дохода семьи при назначении других пособий, включая единое.