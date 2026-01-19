Условия назначения детского пособия изменились в Нижегородской области в январе Общество

Новые условия для назначения единого пособия семьям с детьми в 2026 году вступили в силу в Нижегородской области. Об этом сообщили в отделении Соцфонда России по региону.

Теперь для получения выплаты доходы трудоспособных членов семьи должны достигать минимум восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) за предыдущий календарный год, что эквивалентно сумме 216 744 рубля. Однако данное требование не применяется, если имеются веские основания для отсутствия дохода.

Таковыми признаются уход за ребёнком до трёхлетнего возраста, ребёнок-инвалид до восемнадцати лет, взрослый с первой группой инвалидности или лицо старше восьмидесяти лет. Исключениями также служат случаи, когда заявители моложе двадцати трёх лет учатся на дневном отделении образовательного учреждения, а также когда единственный родитель воспитывает ребёнка самостоятельно.

Дополнительные исключения предусмотрены для многодетных семей, где заявитель или хотя бы один член семьи освобождён от обязанности трудиться, или если женщина-заявитель была беременной на момент подачи заявления (срок беременности составлял 12 недель и более или шесть месяцев и более).

"Суммарно указанные обстоятельства должны охватывать десять и более месяцев расчётного периода. Помимо прочего, наличие пенсий по возрасту, потере кормильца или инвалидности станет уважительным основанием для снижения требований по доходам ниже восьми МРОТ", - прокомментировали в региональном подразделении СФР.

В ведомстве также добавили, что к началу 2026 года жители региона уже подали более 12 тысяч заявок на выплату пособия. В 2025 году право на единую денежную поддержку имели родители свыше 137 тысяч несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в регионе действуют новые правила расчёта больничных.