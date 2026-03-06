Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 марта 2026 11:51
График нижегородских автобусов изменится в мартовские праздники
06 марта 2026 11:42
Образ женщины в рефлексии экспертов
06 марта 2026 11:11
Нижегородцам досрочно выплатят пенсии из-за 8 Марта
06 марта 2026 10:52
Нижегородская область вошла в топ-5 по выбору наиболее романтических подарков
06 марта 2026 10:50
Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты
06 марта 2026 10:37
Зима вернется в Нижний Новгород в праздничные выходные марта
06 марта 2026 10:10
ЛУКОЙЛ увековечил память ветерана
06 марта 2026 10:06
Эксперт: россияне проявляют интерес к возрожденной марке Volga
06 марта 2026 10:02
Сервисы "жизненная ситуация" для восстановления и замены документов доступны на портале "Госуслуги"
06 марта 2026 10:00
Активисты "Единой России" и молодогвардейцы помогают жителям Нижегородской области готовиться к паводку 
Общество

Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты

06 марта 2026 10:50 Общество
Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты

Жительницы Нижегородской области, удостоенные почетного звания "Мать-героиня", начали получать новые меры поддержки. С 2026 года им назначают две дополнительные выплаты от регионального отделения Социального фонда России.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ) и дополнительной доплате к пенсии. Эти меры поддержки действуют вместе с единовременной выплатой в размере 1 млн рублей, которую женщины получают при присвоении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.

По уровню социальной поддержки матери-героини приравнены к Героям Труда России, что подчеркивает особое признание их заслуг перед государством и высокую оценку материнского труда.
Ежемесячная денежная выплата назначается автоматически со дня присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Она ежегодно индексируется. С 1 февраля 2026 года после индексации на 5,6% ее размер составляет 76,4 тысячи рублей.

При этом часть выплаты можно заменить набором социальных услуг. В него входят санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд и обеспечение лекарственными препаратами.

Отдельно матерям-героиням, получающим пенсию, положена дополнительная доплата. Она назначается при условии, что женщина не работает и не занимается предпринимательской деятельностью. Размер выплаты составляет 415% от социальной пенсии — на 1 января 2026 года это 36,6 тысячи рублей. Доплата ежегодно индексируется с 1 апреля.

В настоящее время в Нижегородской области такие меры поддержки получают четыре матери-героини.

Также с 2026 года многодетным матерям начали засчитывать в страховой стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, включая пятого, шестого и последующих. Благодаря этому такие женщины могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста — в 50 лет.

Управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина отметила, что система поддержки семей продолжает расширяться. По ее словам, "Социальный фонд России и Нижегородское отделение постоянно совершенствуют социальную помощь матерям и семьям. Новые инициативы в интересах женщин с детьми и матерей-героинь расширяют перечень мер поддержки от государства".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты Семья
Поделиться:
Новости по теме
30 ноября 2025 11:50
Нижегородская мать-героиня дала советы по воспитанию детей
03 июля 2025 18:00
Ежемесячное пособие и ряд льгот для матерей-героинь введут в России c 2026 года
26 апреля 2025 07:46
Три нижегородки удостоены звания "Мать-героиня" по указу Путина
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных