Нижегородские матери-героини получили право на две новые выплаты Общество

Жительницы Нижегородской области, удостоенные почетного звания "Мать-героиня", начали получать новые меры поддержки. С 2026 года им назначают две дополнительные выплаты от регионального отделения Социального фонда России.

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ) и дополнительной доплате к пенсии. Эти меры поддержки действуют вместе с единовременной выплатой в размере 1 млн рублей, которую женщины получают при присвоении звания "Мать-героиня". Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.

По уровню социальной поддержки матери-героини приравнены к Героям Труда России, что подчеркивает особое признание их заслуг перед государством и высокую оценку материнского труда.

Ежемесячная денежная выплата назначается автоматически со дня присвоения звания, но не ранее 1 января 2025 года. Она ежегодно индексируется. С 1 февраля 2026 года после индексации на 5,6% ее размер составляет 76,4 тысячи рублей.

При этом часть выплаты можно заменить набором социальных услуг. В него входят санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд и обеспечение лекарственными препаратами.

Отдельно матерям-героиням, получающим пенсию, положена дополнительная доплата. Она назначается при условии, что женщина не работает и не занимается предпринимательской деятельностью. Размер выплаты составляет 415% от социальной пенсии — на 1 января 2026 года это 36,6 тысячи рублей. Доплата ежегодно индексируется с 1 апреля.

В настоящее время в Нижегородской области такие меры поддержки получают четыре матери-героини.

Также с 2026 года многодетным матерям начали засчитывать в страховой стаж периоды ухода за всеми детьми до достижения ими возраста полутора лет, включая пятого, шестого и последующих. Благодаря этому такие женщины могут выйти на пенсию раньше общеустановленного возраста — в 50 лет.

Управляющий отделением Социального фонда России по Нижегородской области Арина Садулина отметила, что система поддержки семей продолжает расширяться. По ее словам, "Социальный фонд России и Нижегородское отделение постоянно совершенствуют социальную помощь матерям и семьям. Новые инициативы в интересах женщин с детьми и матерей-героинь расширяют перечень мер поддержки от государства".