Средняя зарплата в малых городах Нижегородской области превысила 69 000 рублей Экономика

Нижегородская область заняла 35-е место среди регионов России по уровню заработной платы в малых и средних населенных пунктах. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА "Новости".

По итогам 2025 года средняя зарплата в таких населенных пунктах региона составила 69,2 тысячи рублей с учетом НДФЛ. За год показатель увеличился на 12,9%. Соотношение средней зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг достигло 2,92. При этом доходы жителей малых и средних населенных пунктов составляют 77,1% от уровня оплаты труда в крупных городах области.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Магаданская область. В этих регионах средний доход жителей малых городов достиг 150, 158 и 179 тысяч рублей соответственно. За год зарплаты там выросли на 8,8%, 8,3% и 18,8%. Последнюю строчку заняла Чеченская Республика, где средняя зарплата составила составила 32,4 тысячи рублей, увеличившись за год на 8,6%.

Отмечается, что рейтинг подготовлен на основе официальной статистики. При расчетах из выборки исключили региональные столицы и крупнейшие города — с населением более 200 тысяч человек или с численностью занятых в крупных и средних организациях свыше 50 тысяч.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область оказалась на восьмом месте среди регионов России по темпам роста средних зарплатных предложений.