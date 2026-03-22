Сварщикам в Нижегородской области подняли зарплаты почти до 180 000 рублей Экономика

В Нижегородской области за год значительно выросли зарплатные предложения для сварщиков. По данным сервиса "Авито Работа", минувшей зимой средний уровень предлагаемого дохода для этих специалистов составил 179 732 рубля в месяц, что на 59% выше показателей аналогичного периода прошлого года.



Рост числа вакансий эксперты связывают с высоким спросом на сварщиков в различных отраслях – от строительства и машиностроения до нефтегазовой и судостроительной промышленности. Дополнительным фактором стало обновление производственных мощностей на предприятиях, что увеличивает потребность в квалифицированных кадрах.



При этом в расчет брались вакансии для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. Уровень дохода может существенно различаться в зависимости от квалификации, условий труда, региона и специфики проекта. В отрасли широко распространены сменный и вахтовый графики, поэтому итоговый заработок часто зависит от количества смен и продолжительности вахты.



Среди российских регионов лидером по уровню зарплатных предложений для сварщиков зимой 2026 года стала Тверская область – в среднем 211 263 рубля в месяц, что на 54% больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют это активной реализацией крупных инфраструктурных и промышленных проектов.



На втором месте оказалась Мурманская область с показателем 192 590 рублей (+49%). Высокие зарплаты здесь во многом связаны с работой в сложных климатических условиях, что предполагает дополнительные компенсации.



Третью позицию заняла Ленинградская область, где сварщикам предлагают в среднем 186 872 рубля в месяц (+42%). Регион остается одним из ключевых индустриальных центров страны, что обеспечивает стабильный спрос на специалистов.



Далее следует Свердловская область – 181 257 рублей (+68%). Здесь востребованность сварщиков обусловлена развитием металлургии, машиностроения и строительного сектора.



Замыкает пятерку лидеров Псковская область со средним уровнем зарплатных предложений 180 454 рубля, что на 52% выше прошлогодних значений.



Как отметил директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков, сварщики по-прежнему остаются одной из ключевых рабочих специальностей. Рост зарплат связан с расширением промышленных и инфраструктурных проектов, а также усилением конкуренции работодателей за квалифицированные кадры.



"Развиваются машиностроение, энергетика, крупное строительство, и работодатели усиливают конкуренцию за специалистов, которые умеют работать с современным оборудованием и соблюдают высокие стандарты безопасности", – подчеркнул эксперт.



По его словам, увеличивается и интерес со стороны соискателей. Так, в январе-феврале 2026 года количество резюме сварщиков выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Кучеренков добавил, что в регионах с особыми климатическими условиями и вахтовой занятостью предложения становятся еще более привлекательными за счет дополнительных выплат и компенсаций.

