Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Экономика
22 марта 2026 13:00
Сварщикам в Нижегородской области подняли зарплаты почти до 180 000 рублей
21 марта 2026 15:00
1,8 млрд рублей направят на соцподдержку в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 09:18
Нижегородские предприятия приглашаются к участию в премии "Экспортер года. Сделано в России"
20 марта 2026 16:38
Глеб Никитин вручил награды компаниям, чья продукция вошла в "Золотую сотню" лучших товаров России
20 марта 2026 16:24
Бесплатная акселерационная программа для ИТ-компаний запущена в Нижнем Новгороде
20 марта 2026 16:13
Нижегородские практики по улучшению инвестклимата представили в Москве
20 марта 2026 16:08
ВТБ: розничный рынок сохранит тренд на "кредитную оттепель"
20 марта 2026 13:55
Банк России снизил ключевую ставку в седьмой раз до 15%
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
20 марта 2026 09:53
Заключительный муниципальный форум "Взлет. Промышленный старт" прошел в Балахне
Сварщикам в Нижегородской области подняли зарплаты почти до 180 000 рублей

Сварщикам в Нижегородской области подняли зарплаты почти до 180 000 рублей

В Нижегородской области за год значительно выросли зарплатные предложения для сварщиков. По данным сервиса "Авито Работа", минувшей зимой средний уровень предлагаемого дохода для этих специалистов составил 179 732 рубля в месяц, что на 59% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Рост числа вакансий эксперты связывают с высоким спросом на сварщиков в различных отраслях – от строительства и машиностроения до нефтегазовой и судостроительной промышленности. Дополнительным фактором стало обновление производственных мощностей на предприятиях, что увеличивает потребность в квалифицированных кадрах.

При этом в расчет брались вакансии для специалистов с опытом работы от одного до трех лет. Уровень дохода может существенно различаться в зависимости от квалификации, условий труда, региона и специфики проекта. В отрасли широко распространены сменный и вахтовый графики, поэтому итоговый заработок часто зависит от количества смен и продолжительности вахты.

Среди российских регионов лидером по уровню зарплатных предложений для сварщиков зимой 2026 года стала Тверская область – в среднем 211 263 рубля в месяц, что на 54% больше, чем годом ранее. Эксперты объясняют это активной реализацией крупных инфраструктурных и промышленных проектов.

На втором месте оказалась Мурманская область с показателем 192 590 рублей (+49%). Высокие зарплаты здесь во многом связаны с работой в сложных климатических условиях, что предполагает дополнительные компенсации.

Третью позицию заняла Ленинградская область, где сварщикам предлагают в среднем 186 872 рубля в месяц (+42%). Регион остается одним из ключевых индустриальных центров страны, что обеспечивает стабильный спрос на специалистов.

Далее следует Свердловская область – 181 257 рублей (+68%). Здесь востребованность сварщиков обусловлена развитием металлургии, машиностроения и строительного сектора.

Замыкает пятерку лидеров Псковская область со средним уровнем зарплатных предложений 180 454 рубля, что на 52% выше прошлогодних значений.

Как отметил директор бизнес-направления "Авито Работы" Андрей Кучеренков, сварщики по-прежнему остаются одной из ключевых рабочих специальностей. Рост зарплат связан с расширением промышленных и инфраструктурных проектов, а также усилением конкуренции работодателей за квалифицированные кадры.

"Развиваются машиностроение, энергетика, крупное строительство, и работодатели усиливают конкуренцию за специалистов, которые умеют работать с современным оборудованием и соблюдают высокие стандарты безопасности", – подчеркнул эксперт.

По его словам, увеличивается и интерес со стороны соискателей. Так, в январе-феврале 2026 года количество резюме сварщиков выросло на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кучеренков добавил, что в регионах с особыми климатическими условиями и вахтовой занятостью предложения становятся еще более привлекательными за счет дополнительных выплат и компенсаций.

Ранее сообщалось, что сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий. 

Также выяснилось, что работодатели готовы платить нижегородцам в среднем 74,6 тысячи рублей. 

25 февраля 2026 18:37
Электромонтажникам в Нижегородской области готовы платить 160 000 рублей
06 января 2026 16:31
Аналитики рассказали, у кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
