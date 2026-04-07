Бесплатные вакцины от рака могут получить нижегородцы по ОМС
Общество

Бесплатные вакцины от рака могут получить нижегородцы по ОМС

07 апреля 2026 07:00 Общество
Бесплатные вакцины от рака могут получить нижегородцы по ОМС

Фото: Александр Воложанин

В программу обязательного медицинского страхования включили новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.

Речь о высокотехнологичной медицинской помощи с применением персонифицированных подходов. В частности, теперь пациенты смогут бесплатно получать лечение с использованием российских онковакцин, созданных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного пациента. Они "обучают" иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки.

В перечень также вошла терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт" и CAR-T-клеточная иммунотерапия. Последняя предполагает забор собственных Т-клеток пациента, их генетическую модификацию в лаборатории и последующее возвращение в организм для борьбы с опухолью. Метод применяется преимущественно при заболеваниях крови, включая рефрактерные лейкозы и лимфомы.

Как отметил Михаил Мишустин, "включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями". Лечение будет доступно в федеральных медицинских организациях в рамках программы госгарантий на 2026-2028 годы.

Кроме того, постановлением предусмотрены и другие изменения. Беременные женщины, проживающие в отдаленных населенных пунктах без регулярного транспортного сообщения, смогут рассчитывать на сопровождение до медицинской организации и обратно.

Еще регионам предоставят возможность устанавливать предельные сроки записи к врачу и на диагностические исследования через портал госуслуг. Эти параметры будут закреплены в территориальных программах ОМС.  

Ранее редакция запустила интернет-конференцию с главным внештатным онкологом регионального минздрава Сергеем Гамаюновым. Вопросы принимаются до 10 апреля по ссылке

  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
