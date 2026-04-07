Бесплатные вакцины от рака могут получить нижегородцы по ОМС Общество

Фото: Александр Воложанин

В программу обязательного медицинского страхования включили новые методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства России.

Речь о высокотехнологичной медицинской помощи с применением персонифицированных подходов. В частности, теперь пациенты смогут бесплатно получать лечение с использованием российских онковакцин, созданных на основе молекулярно-генетических характеристик опухоли конкретного пациента. Они "обучают" иммунитет распознавать и уничтожать раковые клетки.

В перечень также вошла терапия метастатического колоректального рака персонализированной пептидной вакциной "Онкопепт" и CAR-T-клеточная иммунотерапия. Последняя предполагает забор собственных Т-клеток пациента, их генетическую модификацию в лаборатории и последующее возвращение в организм для борьбы с опухолью. Метод применяется преимущественно при заболеваниях крови, включая рефрактерные лейкозы и лимфомы.

Как отметил Михаил Мишустин, "включение новых подходов в систему обязательного медицинского страхования позволит повысить эффективность помощи людям с тяжелыми заболеваниями". Лечение будет доступно в федеральных медицинских организациях в рамках программы госгарантий на 2026-2028 годы.

Кроме того, постановлением предусмотрены и другие изменения. Беременные женщины, проживающие в отдаленных населенных пунктах без регулярного транспортного сообщения, смогут рассчитывать на сопровождение до медицинской организации и обратно.

Еще регионам предоставят возможность устанавливать предельные сроки записи к врачу и на диагностические исследования через портал госуслуг. Эти параметры будут закреплены в территориальных программах ОМС.

