Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде на Пасху

В Нижнем Новгороде ограничат продажу алкоголя на Пасху в местах проведения официальных массовых мероприятий. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте развития предпринимательства.

Ограничения коснутся торговых точек, расположенных непосредственно на площадках проведения мероприятий, а также в радиусе 500 метров от них.

В департаменте напомнили, что запрет на продажу алкоголя на время проведения массовых мероприятий регулируется региональным законодательством.

Напомним, что 12 апреля в Нижнем Новгороде состоится Пасхальный крестный ход (0+), после которого жители и гости столицы Приволжья смогут отведать царь-пасху и кулич-гигант. Также сообщалось, что 10 и 11 апреля на Советской площади пройдет Пасхальная ярмарка (0+).