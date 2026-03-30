Эксперты рассказали, как выйти из Великого поста без вреда для здоровья и души

11 апреля 2026 года — это день, которого с нетерпением ждут тысячи верующих. Завершается Великий пост, продолжавшийся с 23 февраля, время духовного очищения и строгих пищевых ограничений, которое завершается главным христианским праздником — Пасхой. Однако важно помнить, что резкий переход от аскетичного питания к обильному может негативно сказаться на здоровье.

Опасности переедания в Пасху: физиологические аспекты

Во время Великого поста организм полностью перестраивается, как пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора. В обычной жизни мы получаем белки, жиры и углеводы в основном из животной пищи — мяса, молока, яиц и других продуктов. Поджелудочная железа вырабатывает ферменты, необходимые для их расщепления, и настроена на привычный рацион. Однако во время поста основной источник макронутриентов меняется на растительные белки и углеводы.

Примерно за две-три недели такого питания выработка ферментов для расщепления жиров из животных белков практически прекращается. За время поста ферментативная система полностью перестраивается. Резкий переход к жирной пище, такой как куличи, пасха и яйца, может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем: обострение панкреатита, холецистита, вздутие живота, запоры или диарею. Поэтому выход из поста должен быть плавным.

Как правильно выходить из поста: пошаговая инструкция

Переход к обычному режиму питания должен занимать две-три недели. Сама Пасха должна стать началом нового этапа, а не разрешением на обильное питание. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в переходный период есть дробно, четыре-пять раз в день небольшими порциями. Также важно соблюдать питьевой режим, выпивая 30-50 миллилитров воды на килограмм веса. Подойдут негазированная минеральная вода, травяные чаи и компоты.

В первый день Пасхи можно съесть одно яйцо, небольшой кусочек кулича, 100-150 граммов творожной пасхи. Важно включить в рацион в этот день кисломолочные продукты - кефир, ряженку, йогурт. Под запретом: жирное мясо, жареные блюда, торты с кремом, пельмени и вареники, алкоголь.

На второй и третий дни можно постепенно вводить легкие супы-пюре на овощном бульоне, белую рыбу (минтай, треска, окунь) на пару, тушеные овощи или рис. С четвертого по седьмой день можно добавлять мясо птицы (курицу, индейку), но избегать говядины и свинины. Также стоит ограничить употребление выпечки и других изделий из теста.

Привычки из поста, которые стоит сохранить

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в комментарии для 360.ru подчеркнула важность постепенного выхода из поста. Нельзя сразу же возвращать все ранее исключенные продукты. Cначала нужно включить один продукт и сохранить прежний объём растительной пищи. Посмотреть, как адаптируется организм, и только после этого, если всё хорошо, добавлять следующий продукт.

Дианова также рекомендовала не исключать растительную пищу из рациона и после Пасхи, так как это положительно влияет на здоровье в любой период. А вот алкоголь лучше полностью исключить из рациона, ведь даже малые дозы могут нанести вред поджелудочной железе.

Что делать, если переели на Пасху

Если во время празднования вы не смогли сдержаться и переели, важно позаботиться о своем здоровье. В некоторых случаях можно принять препараты, способствующие пищеварению, но перед этим лучше проконсультироваться с врачом.

Не ложитесь сразу спать после переедания, но и не спешите заниматься активными физическими нагрузками. Спокойная прогулка в течение 20-30 минут поможет улучшить работу кишечника. На следующий день рекомендуется устроить разгрузочный день с лёгкой пищей или вернуться к постному меню.

Духовный аспект: как сохранить плоды Великого поста

Представители православного мира напоминают, что Великий пост и Пасха — это не только время пищевых ограничений или их отсутствия. Это прежде всего период духовного очищения и молитвы. По словам протоиерея Димитрия Моисеева, настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в Обнинске, в Пасху можно вернуться к привычным продуктам, но это не должно отвлекать от главного. Уроки, полученные за 48 дней воздержания, необходимо сохранять в памяти и после окончания поста.