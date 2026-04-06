Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 апреля 2026 20:17
Путин поручил усовершенствовать процедуру записи к врачу через "Госуслуги"
06 апреля 2026 19:52
Высокий сезон в Азии: куда поехать и сколько это стоит
06 апреля 2026 19:36
Отремонтированные по нацпроекту дороги обследуют в Нижегородской области
06 апреля 2026 19:15
Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей
06 апреля 2026 18:49
Паводок охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области
06 апреля 2026 18:26
Ученый спрогнозировал снегопады в Нижегородской области в апреле
06 апреля 2026 17:50
Нижегородский индустриальный колледж проверят на долги по зарплатам
06 апреля 2026 17:36
Эксклюзив
Меры безопасности усилили в школах Кстова после сообщений об угрозах
06 апреля 2026 17:09
Турнир по киберспорту провели для нижегородцев-ветеранов СВО
06 апреля 2026 16:49
Сайт t2.ru признан "золотым"
Общество

Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей

06 апреля 2026 19:15 Общество
Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" заключило договор на поставку и установку комплектов бортового оборудования автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков. Информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 39,6 млн рублей. В рамках договора перевозчику поставят 120 комплектов оборудования для оснащения транспортных средств.

Закупка проведена у единственного поставщика в соответствии с ФЗ № 223. Название исполнителя в опубликованных материалах не уточняется.

Договор подписан 31 марта. Срок его исполнения установлен по 24 августа. 

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России.

Также НИА "Нижний Новгород" рассказывало, какие изменения произошли в маршрутах нижегородского общественного транспорта в марте. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
автобусы Общественный транспорт
Поделиться:
Новости по теме
20 марта 2026 12:00
Семь нижегородских перевозчиков получат областные субсидии в 2026 году
19 марта 2026 09:31
Нижегородская область получит 11 новых автобусов по программе льготного лизинга
12 марта 2026 10:56
Сервисы оплаты проезда в Нижнем Новгороде доступны при ограничениях интернета
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных