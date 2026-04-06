Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" заключило договор на поставку и установку комплектов бортового оборудования автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков. Информация размещена на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 39,6 млн рублей. В рамках договора перевозчику поставят 120 комплектов оборудования для оснащения транспортных средств.

Закупка проведена у единственного поставщика в соответствии с ФЗ № 223. Название исполнителя в опубликованных материалах не уточняется.

Договор подписан 31 марта. Срок его исполнения установлен по 24 августа.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-5 по качеству общественного транспорта в России.

Также НИА "Нижний Новгород" рассказывало, какие изменения произошли в маршрутах нижегородского общественного транспорта в марте.