Систему подсчета пассажиров установят в нижегородских автобусах за 39,6 млн рублей

АО "Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт" заключило договор на поставку и установку комплектов бортового оборудования автоматизированной системы мониторинга пассажиропотоков. Информация размещена на портале госзакупок.
Стоимость контракта составляет 39,6 млн рублей. В рамках договора перевозчику поставят 120 комплектов оборудования для оснащения транспортных средств.
Закупка проведена у единственного поставщика в соответствии с ФЗ № 223. Название исполнителя в опубликованных материалах не уточняется.
Договор подписан 31 марта. Срок его исполнения установлен по 24 августа.
