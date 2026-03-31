Расписание двух электробусных маршрутов изменится с 1 апреля  

Фото:
С 1 апреля изменится расписание двух электробусных маршрутов в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС.
Электробусный маршрут Э-6 перейдет на единое расписание для будних и выходных дней, а общее количество рейсов на линии увеличится на 50%
Кроме того, изменится время отправления первых и последних рейсов. Первый электробус с обеих конечных остановок будет выходить на линию в 6:30.
Последние отправления также перенесут на более позднее время. От остановки "Микрорайон Цветы" электробусы будут отправляться в 18:30 вместо нынешних 17:15. С остановки "Улица Академическая" последний рейс назначен на 18:25 вместо 17:15.
Продлевается и время работы маршрута Э-13. В будни электробусы от остановки "Площадь Минина и Пожарского" будут отправляться в 22:40 вместо 22:13, а от "Автовокзала Щербинки" — также в 22:40 вместо 22:33.
В выходные дни последний рейс с площади Минина и Пожарского запланирован на 22:20 вместо 21:51, а от Автовокзала Щербинки — на 22:25 вместо 22:14.
Ранее сообщалось, что с 1 апреля планируется продление четырех автобусных маршрутов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+