Расписание двух электробусных маршрутов изменится с 1 апреля  

Можно ли требовать долю в родительской квартире
31 марта 2026 15:44
Фото: Александр Воложанин

С 1 апреля изменится расписание двух электробусных маршрутов в Нижнем Новгороде, сообщили в ЦРТС.

Электробусный маршрут Э-6 перейдет на единое расписание для будних и выходных дней, а общее количество рейсов на линии увеличится на 50%  

Кроме того, изменится время отправления первых и последних рейсов. Первый электробус с обеих конечных остановок будет выходить на линию в 6:30.  
Последние отправления также перенесут на более позднее время. От остановки "Микрорайон Цветы" электробусы будут отправляться в 18:30 вместо нынешних 17:15. С остановки "Улица Академическая" последний рейс назначен на 18:25 вместо 17:15.  

Продлевается и время работы маршрута Э-13. В будни электробусы от остановки "Площадь Минина и Пожарского" будут отправляться в 22:40 вместо 22:13, а от "Автовокзала Щербинки" — также в 22:40 вместо 22:33.  

В выходные дни последний рейс с площади Минина и Пожарского запланирован на 22:20 вместо 21:51, а от Автовокзала Щербинки — на 22:25 вместо 22:14. 

Ранее сообщалось, что с 1 апреля планируется продление четырех автобусных маршрутов. 

