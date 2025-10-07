Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" уступило магнитогорскому "Металлургу" в эмоциональном матче. Встреча закончилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

Неудачно начался матч для нижегородцев. Спустя минуту после начала первого периода "Металлург" открывает счет. Много опасных моментов создают гости у ворот "Торпедо". И как следствие, еще одна шайба влетает в сетку - 0:2. Заработав большинство, "автозаводцы" все-таки отыгрывают одну шайбу благодаря Михаилу Абрамову. Но недолго длится радость болельщиков: Андрей Белевич получает 2 минуты за подножку - гости увеличивают преимущество - 1:3.

Во втором игровом отрезке вместо Ивана Кульбакова в ворота встает Денис Костин, но снова пропускают хозяева в начале периода - 1:4. Так и не реализуют свои моменты нижегородцы и заметно проигрывают сопернику по скорости и статистике.

Третий период оказался богат на эмоции. В третью двадцатиминутку была заброшена лишь одна шайба. "Металлург" делает счет 1:5. Но на льду все равно было жарко. Много стычек между игроками - 37 штрафных минут на обе команды по итогам матча.

Эмоции не остыли и после финальной сирены. В подтрибунном помещении отношения начали выяснять и главные тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин, но до настоящей драки не дошло.

Напомним, это четвертое домашнее поражение "Торпедо" подряд. В воскресенье нижегородцы уступили московскому "Динамо". Теперь "автозаводцы" отправляются на трехматчевый выезд, 10 октября они вновь встретятся с "Металлургом".