Последние новости рубрики Спорт
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
07 октября 2025 17:04От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной
07 октября 2025 10:49Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
05 октября 2025 16:40Премию за развитие корпоративного спорта запускают в Нижегородской области
Спорт

Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5

07 октября 2025 21:45 Спорт
Нижегородское Торпедо разгромно проиграло Металлургу со счетом 1:5

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" уступило магнитогорскому "Металлургу" в эмоциональном матче. Встреча закончилась со счетом 1:5 в пользу гостей.

Неудачно начался матч для нижегородцев. Спустя минуту после начала первого периода "Металлург" открывает счет. Много опасных моментов создают гости у ворот "Торпедо". И как следствие, еще одна шайба влетает в сетку - 0:2. Заработав большинство, "автозаводцы" все-таки отыгрывают одну шайбу благодаря Михаилу Абрамову. Но недолго длится радость болельщиков: Андрей Белевич получает 2 минуты за подножку - гости увеличивают преимущество - 1:3.

Во втором игровом отрезке вместо Ивана Кульбакова в ворота встает Денис Костин, но снова пропускают хозяева в начале периода - 1:4. Так и не реализуют свои моменты нижегородцы и заметно проигрывают сопернику по скорости и статистике.

Третий период оказался богат на эмоции. В третью двадцатиминутку была заброшена лишь одна шайба. "Металлург" делает счет 1:5. Но на льду все равно было жарко. Много стычек между игроками - 37 штрафных минут на обе команды по итогам матча.

Эмоции не остыли и после финальной сирены. В подтрибунном помещении отношения начали выяснять и главные тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин, но до настоящей драки не дошло.

Напомним, это четвертое домашнее поражение "Торпедо" подряд. В воскресенье нижегородцы уступили московскому "Динамо". Теперь "автозаводцы" отправляются на трехматчевый выезд, 10 октября они вновь встретятся с "Металлургом". 

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
