Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча Спорт

Фото: Полина Зубова

Эмоциональный матч нижегородского "Торпедо" против магнитогорского "Металлурга", прошедший 7 октября, запомнился многочисленными стычками игроков. А после игры в смешанной зоне отношения начали выяснять и главные тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин.

Крайне возмущен игрой нижегородцев был главный тренер "Металлурга" Андрей Разин, о чем и заявил в послематчевом интервью: "Надо уметь проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей".

Уже после флэш-интервью в трансляцию попал момент, где наставники разговаривают на повышенных тонах и находятся в шаге от драки. Тренеров разнял персонал.

Особое недовольство у Разина вызвала игра защитника нижегородцев и лидера КХЛ по силовым приемам Сергея Бойкова. Именно он и нападающий уральцев Михаил Федоров два раза садились на скамейку штрафников за драку. Неприятный эпизод случился в концовке третьего периода и в исполнении Максима Летунова, ударившего соперника клюшкой.

"Призываю лигу обратить внимание на хоккеиста Бойкова, который сегодня несколько раз хотел убить, грубо говоря, нанести травму. И если он ее не нанес, то это не значит, что обойдется в следующий раз. Этот человек – антихоккеист. Такие люди просто выходят на лед наносить травмы другим игрокам", - высказался Разин на пресс-конференции.

Комментируя конфликт с Исаковым, Разин отметил, что ситуация в подтрибунном помещении после матча носила исключительно разговорный характер без рукоприкладства, хотя и проходила на повышенных тонах.

"Если бы я ударил, он бы не встал. Передайте Исакову", - заявил Разин, покидая пресс-конференцию.

Алексей Исаков оказался более сдержан в своих высказываниях, отметив, что все нормально, так как людям присущи эмоции.

10 октября команды вновь встретятся, но уже в Магнитогорске. "Торпедо" ждет трехматчевая выездная серия.

Ранее сообщалось, что готовность Ледового Дворца на Стрелке достигла 96%.