Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
08 октября 2025 12:45Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча
07 октября 2025 21:45Нижегородское "Торпедо" разгромно проиграло "Металлургу" со счетом 1:5
07 октября 2025 18:18Разработка мастер-плана по развитию "Водника" вышла на финишную прямую
07 октября 2025 17:04От мечты о парашюте — к высшему пилотажу: история летчицы Светланы Капаниной
07 октября 2025 10:49Уникальная беговая фиджитал-игра прошла на экране московского Дома книги
06 октября 2025 15:50Нижний Новгород рассчитывает на поддержку федерации в строительстве трамплинов
06 октября 2025 15:36Нижегородский министр Дмитрий Кабайло стал наставником двух ветеранов СВО
06 октября 2025 15:14ФК "Пари НН" подтвердил возвращение на домашний стадион
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
Спорт

Главные тренеры "Торпедо" и "Металлурга" чуть не подрались после матча

08 октября 2025 12:45 Спорт
Главные тренеры Торпедо и Металлурга чуть не подрались после матча

Фото: Полина Зубова

Эмоциональный матч нижегородского "Торпедо" против магнитогорского "Металлурга", прошедший 7 октября, запомнился многочисленными стычками игроков. А после игры в смешанной зоне отношения начали выяснять и главные тренеры команд Алексей Исаков и Андрей Разин.

Крайне возмущен игрой нижегородцев был главный тренер "Металлурга" Андрей Разин, о чем и заявил в послематчевом интервью: "Надо уметь проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься, это уже не хоккей".

Уже после флэш-интервью в трансляцию попал момент, где наставники разговаривают на повышенных тонах и находятся в шаге от драки. Тренеров разнял персонал.

Особое недовольство у Разина вызвала игра защитника нижегородцев и лидера КХЛ по силовым приемам Сергея Бойкова. Именно он и нападающий уральцев Михаил Федоров два раза садились на скамейку штрафников за драку. Неприятный эпизод случился в концовке третьего периода и в исполнении Максима Летунова, ударившего соперника клюшкой.

"Призываю лигу обратить внимание на хоккеиста Бойкова, который сегодня несколько раз хотел убить, грубо говоря, нанести травму. И если он ее не нанес, то это не значит, что обойдется в следующий раз. Этот человек – антихоккеист. Такие люди просто выходят на лед наносить травмы другим игрокам", - высказался Разин на пресс-конференции.

Комментируя конфликт с Исаковым, Разин отметил, что ситуация в подтрибунном помещении после матча носила исключительно разговорный характер без рукоприкладства, хотя и проходила на повышенных тонах.

"Если бы я ударил, он бы не встал. Передайте Исакову", - заявил Разин, покидая пресс-конференцию.

Алексей Исаков оказался более сдержан в своих высказываниях, отметив, что все нормально, так как людям присущи эмоции.

10 октября команды вновь встретятся, но уже в Магнитогорске. "Торпедо" ждет трехматчевая выездная серия.

Ранее сообщалось, что готовность Ледового Дворца на Стрелке достигла 96%.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Новости по теме
05 октября 2025 20:43Московское "Динамо" в гостях разгромило "Торпедо" — 4:1
03 октября 2025 22:48Нижегородское "Торпедо" не сумело отыграться и уступило "Северстали"
02 октября 2025 17:43"Торпедо-Горький" отыгрался с 0:3 и победил СКА-ВМФ по буллитам
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных