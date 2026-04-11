Нижегородская "Чайка" обыграла "Ирбис" и вышла в четвертьфинал Кубка Харламова Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" завершила серию с казанским "Ирбисом" победой и обеспечила себе место в 1/4 финала Кубка Харламова. Пятый матч (6+) противостояния прошел в Казани и закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Первые два периода законились ничьей. Во второй двадцатиминитутке нижегородцы смогли поразить ворота казанцев, однако после видеопросмотра шайба Виктора Федорова была отменена из-за удара ногой.

В начале третьего периода гости все же добились своего. Ян Мельников отличился на пятаке после броска Сергея Скворцова. Спустя шесть минут Владислав Мишин увеличил преимущество, забив из-за ворот. Окончательный счёт на 59-й минуте установил Виктор Фёдоров, замкнув передачу Глеба Пугачёва — 3:0.

В четвертьфинале "Чайка" встретится с "Омскими Ястребами". Первые матчи (6+) серии пройдут 14 и 15 апреля в Омске. Затем команды сыграют в Нижнем Новгороде: третья встреча назначена на 18 апреля.

В клубе добавили, что при необходимости четвертый матч состоится 19 апреля в "Нагорном", однако в случае проведения домашней игры "Торпедо" в плей-офф КХЛ его перенесут на 20 апреля. Пятый матч, если он потребуется, пройдет 22 апреля в Омске. Серия продлится до трех побед одной из команд.

Напомним, ранее "Чайка" уступила "Ирбису" в самом продолжительном матче в истории МХЛ - общая продолжительность поединка составила 142 минуты 49 секунд.