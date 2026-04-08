Очереди на ЭКО ликвидировали в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области полностью устранена очередь на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Об этом глава региона Глеб Никитин рассказал в передаче "Правда с Юрием Подолякой" (18+).

По словам губернатора, ранее в регионе существовала значительная очередь на ЭКО.

"Если люди хотят ребёнка — это как раз тот самый ресурс, где никого не нужно уговаривать. Люди сами к вам пришли. Поэтому мы полностью ликвидировали очередь и полностью закрываем все затраты по этому направлению", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на проведение процедуры ЭКО в регионе выделено более 3 тысяч квот. Кроме того, на базе "Семейного квартала" планируется создать первый государственный центр ЭКО/ИКСИ. Стоимость проекта оценивается в 6 млрд рублей, завершить строительство квартала рассчитывают до 2028 года.

Также стало известно, что коэффициент рождаемости в регионе впервые превысил средний показатель по Приволжскому федеральному округу.

Добавим, что работа по стабилизации демографической ситуации ведётся в рамках нацпроекта "Семья". По решению губернатора 2025–2030 годы объявлены в регионе Пятилетием семьи.